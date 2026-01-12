CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: "Kyk Bursları Gençleri Yaşatmıyor, Sistem Dışına İtiyor"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Gençler yarınlarını planlayamıyor, umut kuramıyor. Daha üniversite sıralarında geçim sıkıntısının soğuk nefesini enselerinde hissediyor. KYK bursları gençleri yaşatmıyor, sistem dışına itiyor. Bu tablo bir başarı hikayesi değil, açık bir sosyal ve eğitim politikası çöküşüdür" dedi.

İlgezdi, öğrencilerin aldığı KYK burslarının miktarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2002 yılı ile bugün arasındaki farkın öğrencilerin yaşam koşullarını açık biçimde ortaya koyduğunu vurgulayan Akkuş İlgezdi, "2002'de ortalama kira 130 liraydı, burs 45 liraydı. Üç burslu öğrenci bir araya geldiğinde bir evin kirasını ödeyebiliyordu. Bugün ortalama kira 35 bin liraya dayandı, burs 4 bin lira. Artık dokuz öğrencinin bursu ancak bir kiraya yetiyor. Dokuz kişinin bir evde yaşaması mümkün olmadığına göre, gençler okumaya değil, barınma sorununa çözüm arıyor" diye konuştu.

"Bu koşullarda ders çalışmak değil, hayatta kalmak öncelik haline geliyor"

Öğrencilerin yalnızca barınma değil, beslenme konusunda da ağır bir çıkmaz içinde olduğunu belirten Akkuş İlgezdi, temel mutfak giderlerinin bursları tamamen anlamsız hale getirdiğini ifade etti. Akkuş İlgezdi, "2002'de 20 kuruş olan ekmek bugün 15 lira. 4,5 lira olan kıymanın kilosu 850 liraya, 5 liraya alınabilen peynir 300 liraya çıktı. Öğrenci başka hiçbir ihtiyacını karşılamasa bile sadece mutfak giderlerine para ayırdığında bile bursu yetmiyor. Bu koşullarda ders çalışmak değil, hayatta kalmak öncelik haline geliyor" dedi.

KYK yurtlarının yetersizliği nedeniyle öğrencilerin mecburen kiralık evlere yönlendirildiğini ve yaşananların bireysel bir yoksulluk değil, doğrudan eğitim hakkı sorunu olduğunu hatırlatan Akkuş İlgezdi, "Gençler sırf bu imkansızlıklar yüzünden eğitimini yarıda bırakıyor ya da hiç başlayamıyor. Okuması gereken yaşta insanlar geçim derdiyle hayata tutunmaya çalışıyor. Bu, devletin en temel sorumluluklarından birinin yerine getirilmediğini gösteriyor" dedi.

"Öğrenciler güvencesiz, sigortasız işlerde çalışmak zorunda bırakılıyor"

Üniversiteli gençlerin bir yandan sınavlarla, diğer yandan geçim sıkıntısıyla mücadele ettiğini vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Bir öğrencinin temel görevi ders çalışmak ve kendini geliştirmektir. Ancak bugün gençlerimiz daha üniversite sıralarında hayatın en sert yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Aileleri de asgari ücretle ayakta durmaya çalıştığı için destek alamayan öğrenciler güvencesiz, sigortasız işlerde çalışmak zorunda bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

Akkuş İlgezdi, iktidarın bu tabloyu görmezden gelerek mevcut sistemi başarı hikayesi gibi sunduğunu belirterek, "Gençler yarınlarını planlayamıyor, umut kuramıyor. Daha üniversite sıralarında geçim sıkıntısının soğuk nefesini enselerinde hissediyor. KYK bursları gençleri yaşatmıyor, sistem dışına itiyor. Bu tablo bir başarı hikayesi değil, açık bir sosyal ve eğitim politikası çöküşüdür" dedi.