CHP'li Akkuş İlgezdi'den Diyanet'e Fitre Tepkisi: "Bu Hesapla Ramazan Sofrası Kurulmaz"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Diyanet 2026 fitresini 240 lira olarak açıkladı. Bu rakam, emeklinin ve dar gelirlinin sofrasıyla örtüşmüyor. Bu hesapla ramazan sofrası kurulmaz" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, yazılı açıklamasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı için açıkladığı fitre rakamına tepki gösterdi.

Emeklilerin eskiden aldığı aylıkla fitre verdiğini, bugün ise bayramda torununa harçlık bile veremediğini belirten İlgezdi, şunları kaydetti:

"Bu kara düzende emekliye fitre vermek caiz hale geldi. Ancak ülkede artık fitre verebilecek gücü olan neredeyse kimse kalmadı" ifadelerini kullandı. Açıklanan fitre rakamının Ramazan ayının gerçeklerini yansıtmadığını vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Diyanet'in hesabıyla Ramazan ayında emeklinin iftarı varsa sahuru yok, sahuru varsa iftarı yok. İktidarın verdiği zamla simidin yanında çay bile yok. Diyanet'in kendi yemekhanesinde bir misafir için belirlediği tek öğün yemek bedeli tam 200 TL. Kurum, kendi kapısından giren bir kişinin sadece karnını doyurabilmesi için bu rakamı belirlerken; dar gelirli vatandaşa tüm gününü 240 lirayla geçir diyor. Bir öğün yemeğin maliyetinin bile 200 liraya dayandığı bu tabloda, iftar ve sahuru kapsayan günlük fitre miktarının 240 lira olarak açıklanması, halkın sofrasındaki yangından ne kadar kopuk olunduğunun en somut kanıtıdır. Diyanet, kendi mutfağındaki gerçeği vatandaştan saklamaktadır."

"Günlük fitreyle neredeyse 750 gram kıyma alabiliyordunuz"

CHP'li İlgezdi, 2002'de günlük fitrenin 3 lira, kıymanın kilosunun 4,5 lira olduğunu, günlük fitreyle neredeyse 750 gram kıyma alınabildiğini belirterek, "Bugün açıklanan 240 liralık fitre ise 250 gram kıyma almıyor. Diyanet bile fakirin yarım kilo kıymasını eksik hesaplıyor. Üstelik bu eksik hesap bir gün için değil, bütün bir Ramazan ayı için yapılıyor. Bu Ramazan fakirin sofrasından 15 kilo kıyma eksik hesaplandı. Fitre kıyma fiyatlarıyla aynı oranda artsaydı bugün en az 667 lira olarak açıklanması gerekirdi. İş öyle bir hale geldi ki Diyanet bile garibanın hakkına ihanet eder noktaya sürüklendi. Bu tablo ne sosyal devlet anlayışıyla ne de vicdanla açıklanabilir" ifadelerini kullandı.