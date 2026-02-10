CHP'li Gürer: "Emekli, İşçi, Dar Gelirli Pazara Çıkamıyor, Ürün Var Ama Satış Yok"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde kurulan salı pazarında vatandaşlar ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Esnaf, alım gücünün düşmesinden, vatandaşlar da geçinememekten dert yandı. Gürer, Bor'daki pazar yerinde yaşananların Türkiye genelindeki tabloyu yansıttığını belirterek, "Burada sorun sadece fiyatların yüksekliği değil; asıl sorun, halkın alım gücünün kalmamasıdır. Emekli, işçi, dar gelirli pazara çıkamıyor. Ürün var ama satış yok. Bu pazar, yanlış ekonomi ve tarım politikalarının vatandaşın sofrasına nasıl yansıdığının açık fotoğrafıdır" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde kurulan salı pazarında vatandaşlar ve pazar esnafıyla görüştü. Girdi maliyetleri ve nakliye bedelindeki artışın üreticiyi ve pazarcı esnafını sıkıntıya soktuğunu belirten Gürer, pazarda hem esnafın hem de yurttaşın ortak sorununun "alım gücünün daralması" olduğunu söyledi. CHP'li Gürer, pazar yerinde dahi yaşanan ekonomik sorunların etkisi görüldüğünü ve marketlere göre daha uygun fiyat olsa da cepte gelir daralmasının vatandaşın her ürüne erişimini engellediğini kaydetti.

"Tarım ülkesiyiz ama domates 120 lira, salatalık 100 lira"

Pazar esnafı, ürünlerin etiket fiyatlarının uygun olmasına karşın rağmen satış yapılamadığını belirterek "Pırasayı 45 lira, 50 liraya veriyoruz ama tezgahtan kalkmıyor, satılmıyor. Vatandaş alım gücü yok alamıyor" dedi. Esnaf, ürünlerin yerli üretim olmasına rağmen tezgahta kaldığını, tüketilecek ürünlerin dahi satılamadığını dikkat çekerek "Üreten, satan, alan aynı anda dert yanan olduk" diye konuştu.

Gürer'in "Neden satılmıyor" sorusuna esnaf, "Alım gücü yok. Milletin alım gücü yok. Paranın değeri kalmadı" sözleriyle yanıt verdi. Pazarda konuşan esnaf, 20 bin lira civarındaki emekli maaşıyla geçinmenin olanaksız hale geldiğini söyleyerek "20 bin lira maaşın 12-13 bini kiraya gidiyor. Doğalgaz, elektrik, su geliyor. Eğitim, sağlık derken elde kalanla nasıl geçineceksin" diye sordu. Pazardan alışveriş yapan vatandaş ise hesap yaparak, "Kira, doğalgaz, elektrik, su derken elde 2 bin lira kalıyor. Onu da üçe böl, günlük 70 lira bile kalmıyor" sözleriyle geçim sıkıntısını anlattı. "Tarım ülkesiyiz ama domates 120 lira, salatalık 100 lira. Vatandaş ne yapacak" diyen Gürer, fiyat artışlarının plansız tarım politikalarının ve artan girdi maliyetlerinin ve mazota gelen zamlarla oluşan nakliye fiyat artışı sonucu olduğunu belirtti.

"Sorun sadece fiyatların yüksekliği değil; asıl sorun, halkın alım gücünün kalmamasıdır"

Gürer, krizin zincirleme etkisine dikkat çekerek, "İşçiye vermezsen, emekliye vermezsen o da gelip esnaftan alışveriş yapamıyor. Geliyor, pazarı geziyor, Zorunlu ihtiyacı sınırlı alıp dönüyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürer, Bor'daki pazar yerinde yaşananların Türkiye genelindeki tabloyu yansıttığını belirterek, "Burada sorun sadece fiyatların yüksekliği değil; asıl sorun, halkın alım gücünün kalmamasıdır. Emekli, işçi, dar gelirli pazara çıkamıyor. Ürün var ama satış yok. Bu pazar, yanlış ekonomi ve tarım politikalarının vatandaşın sofrasına nasıl yansıdığının açık fotoğrafıdır. Pazarlar marketlere göre daha uygun fiyat oluşan yerdir ancak ilacı, gübresi, tohumu, mazotu, su gideri, işçilik artarken ürün fiyatı yerinde durmuyor. Vatandaşın alım gücü de geçmişe göre düştü. Cepteki para ihtiyacı karşılamaya yetmemesi geçim sıkıntı artışına ve sağlıklı beslenmeyi olumsuz etkilemeye de neden oluyor" diye konuştu.