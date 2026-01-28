CHP'li Gezmiş: İlaç Yokluğu İhbar Hattıyla Değil, Politika Değişikliğiyle Çözülür

(ANKARA) - CHP Giresun Milletvekili Eczacı Elvan Işık Gezmiş, Sağlık Bakanlığı'nın "İlaç Yok Hattı" uygulamasına tepki göstererek, yaşanan ilaca erişim krizinin sorumlusunun eczacılar değil, sürdürülemez ilaç fiyatlandırma politikaları olduğunu söyledi. Gezmiş, "İlaç yokluğu bir algı değil, ülkemizin yaşadığı ciddi bir ilaç krizidir. Bu kriz, günü kurtaran adımlarla değil; gerçekçi, bilimsel ve sürdürülebilir politikalarla çözülebilir. Eczacı ilacın güvencesidir. İlaç yoksa sorumlusu eczacı değil, bu sistemi bu hale getirenlerdir" dedi.

CHP'li Gezmiş, Türkiye'de giderek derinleşen ilaç yokluğuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın "İlaç Yok Hattı" uygulamasının sorunu çözmekten uzak olduğunu belirtti. Gezmiş, bu adımın ilaca erişimde yaşanan krizin resmen kabulü anlamına geldiğini, ancak sorunun kaynağının yine yanlış yerde arandığını ifade etti.

İlaç yokluklarının eczanelerin stok yönetimiyle ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Gezmiş, yaşanan sorunun temelinde uzun süredir uygulanan yanlış ve sürdürülemez ilaç fiyatlandırma politikalarının bulunduğunu kaydetti. Gezmiş, "İlaç yokluğunun temel nedeni, mevcut fiyatlandırma modelinin ekonomik gerçeklerle uyumsuzluğudur. İlaç yokluğu ihbar hattıyla değil, politika değişikliğiyle çözülür" dedi.

İlaç fiyatlarının hesaplandığı euro kuru ile piyasa kuru arasındaki farka dikkat çeken Gezmiş, gerçek euro kurunun 51,46 TL olmasına karşın ilaç fiyatlandırmasında 25,33 TL'nin esas alındığını hatırlattı. Bu durumun, ilaçların Türkiye pazarında yeterli ve sürdürülebilir şekilde bulunamamasının temel nedeni olduğunu ifade etti.

"İlaç yokluğu bir algı değil, ülkemizin yaşadığı ciddi bir ilaç krizidir"

Gezmiş, şunları kaydetti:

"Kanser, hormon, antibiyotik ve psikiyatri ilaçları başta olmak üzere birçok hayati ilaca erişimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde her 100 yeni tedavinin ortalama 46'sına erişim sağlanabilirken, Türkiye'de bu oran yalnızca yüzde 3 seviyesinde kalmıştır. Bu durum bilimsel değil, tercih edilen yanlış ekonomi politikalarının sonucudur. Yerli ilaç sanayi desteklenmeli ve geliştirilmelidir.

'İlaç Yok Hattı' uygulamasıyla eczanelerdeki stokların görülerek yönlendirme yapılması, eczacıları haksız ithamlarla karşı karşıya bırakacaktır. Emanete alınmış ilaçlar, MEDULA sistemine henüz düşmemiş ürünler ve yarım kalan reçeteler nedeniyle eczacılarla hastalar karşı karşıya gelebilir, şiddete varan gerginlikler yaşanabilir. Bu yaklaşım, ilaç yokluğunun faturasını eczacılara kesmek anlamına gelir. Eczacının temel görevi ilacı erişilebilir kılmaktır. Sahada ilacı arayan, alternatifleri sorgulayan, hekimle iletişim kuran ve hastasını mağdur etmemek için çaba gösteren eczacılar yanlış ithamlara maruz kalabilir.

Hasta, hekim ve eczacının aynı anda mağdur olduğu bu tabloda çözüm, ihbar hatları kurmak değildir. İlacın üretimden hastaya kadar uzanan zinciri sürdürülebilir kılacak, kamu kaynaklarını etkin kullanan adil bir ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme sisteminin hayata geçirilmesidir. İlaç yokluğu bir algı değil, ülkemizin yaşadığı ciddi bir ilaç krizidir. Bu kriz, günü kurtaran adımlarla değil; gerçekçi, bilimsel ve sürdürülebilir politikalarla çözülebilir. Eczacı ilacın güvencesidir. İlaç yoksa sorumlusu eczacı değil, bu sistemi bu hale getirenlerdir."