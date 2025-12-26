CHP'li Aşkın Genç: "Gelir Vergisi Hedefin Yüzde 118'ine Çıktı, Kurumlar Vergisi Yüzde 73'te Kaldı"

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kasım 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nun vergi adaletsizliğini açık biçimde ortaya koyduğunu belirterek, "Ücretliden ve emekliden alınan gelir vergisi bütçe hedefini aşmış durumda, buna karşılık şirketlerden alınması gereken kurumlar vergisi hedefin oldukça gerisinde kalmıştır. Bu tablo, vergi politikasının kime sert, kime esnek uygulandığını net biçimde göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Kasım 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu'nu değerlendirerek, kamuoyuna sunulan "başarı" anlatısının bütçe verileriyle örtüşmediğini kaydetti.

Genç, iktidarın kasım ayında verilen 169 milyar liralık bütçe fazlasını öne çıkararak gerçek tabloyu perdelediğini belirtti ve "Türkiye'nin bütçesi fazla vermemiştir; Türkiye'nin bütçesi kilitlenmiştir" ifadesini kullandı.

"Kasım ayı parlatılıyor ama 11 ayda bütçe harcama alanını kaybetmiş"

Aşkın Genç, bütçeye yalnızca açık–fazla dengesinden bakmanın yanıltıcı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kasım ayına odaklanıp 'fazla verdik' demek, bütçenin fotoğrafını değil, makyajını göstermektir. Asıl mesele şudur; kasım itibarıyla merkezi yönetim bütçe giderlerinin yüzde 87'si, faiz giderlerinin ise yüzde 99'u harcanmıştır. Yani devlet yıl bitmeden bütçesel manevra alanını kaybetmiştir. Faizde neredeyse tavan yapılmış ama kamu harcamalarında hareket alanı kalmamıştır. Bu, aralık ayında ya ek borçlanma ya ek vergi ya da yeni kesintiler demektir."

"Faiz dışı fazla var ama yatırım yok. Bu fazla ülkeyi durdurarak yaratıldı"

Bütçede 666,7 milyar liralık faiz dışı fazla verilmesinin iktidar tarafından başarı gibi sunulmasına da tepki gösteren Genç, "Faiz dışı fazla var ama aynı dönemde sermaye transferleri, borç verme ve kamusal yatırımlar ciddi biçimde kısılmıştır. Devlet faiz hariç her alanda frene basmış, yatırımı, üretimi ve destekleri ertelemiştir. Türkiye'de ilk kez faiz dışı fazla, büyümeyle değil, kamunun durdurulmasıyla sağlanmıştır. Bu bir başarı değil, geleceğin ipotek altına alınmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Genç, vergi adaletsizliğini ortaya koyan en çarpıcı verinin ise gelir vergisi ile kurumlar vergisi arasındaki fark olduğunu belirterek, "Ocak–kasım döneminde gelir vergisi bütçe hedefinin yüzde 118'ine ulaşmışken, kurumlar vergisi yüzde 73'te kalmıştır. Yani ücretliden hedefin çok üzerinde alınmış, şirketlerden hedefin altında toplanmıştır. Bu tablo açıkça şunu söylüyor: Emekliden, çalışandan alınan garanti, büyük şirketler için ise vergi esnektir. Türkiye'de vergi sistemi adaleti değil, güçlüyü korumayı esas almaktadır" ifadelerini kullandı.

"Devlet üreticiye değil faize çalışıyor"

Genç, borç verme kalemindeki düşüş ile faiz giderlerindeki patlamanın birlikte okunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Devletin borç verme harcamaları bütçenin yalnızca yüzde 72'sinde kalmışken, faiz giderleri yüzde 99'a ulaşmıştır. Üreticiye, çiftçiye, KOBİ'ye kaynak yok ama faiz ödemesinde sınır yok. Bu bütçe teknik olarak sıkışmış, politik olarak tercih yapmıştır. Tercih edilen üretim değil, faizdir; sosyal devlet değil, finansman maliyetidir. Kasım ayı fazlasıyla bu gerçeği gizleyemezsiniz. Türkiye'nin sorunu yanlış bütçe anlayışıdır."