CHP'li Aşkın Genç'ten İktidara Emekli Maaşı Çağrısı: Bin Lirayla Ancak Bir Kilo Kıyma Alınıyor… Gelin, Emekliler İçin Ortak Bir Çözüm Üretelim

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emekli aylığında yapılacak artışın yalnızca bin lira olmasıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Genç, emeklilerin geçim sıkıntısını çözecek gerçek bir artış için Meclis'te ortak bir önerge verilmesini istedi.

(ANKARA) - Emekli aylığına yapılacak düzenleme Genel Kurul'da görüşülürken, kanun teklifine ilişkin konuşan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AK Parti'nin getirdiği teklifte yalnızca bin liralık artış öngörüldüğünü belirterek, "Bu parayla ancak bir kilo kıyma alınıyor" dedi. İktidara çağrıda bulunan Genç, emeklilerin beklentisini karşılayacak gerçek bir artış için Meclis'te ortak bir önerge verilmesini ve düzenlemenin oy birliğiyle düzeltilmesini istedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. En düşük emekli maaşında yapılacak artışın emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını çözmekten uzak olduğunu vurgulayan Genç, iktidara çağrıda bulunarak Meclis'te ortak bir düzenleme yapılmasını ve emeklilere gerçekten nefes aldıracak bir artış sağlanmasını istedi.

Genç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün emekli nöbetimizin 14'üncü günündeyiz. Genel Kurul'da çok yoğun tartışmalarla emekliye verilecek farkı görüşüyoruz. Şu an AKP'nin getirdiği teklifte sadece bin liralık bir artış öngörülüyor ve en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması planlanıyor. Biz de buradan diyoruz ki, getirdiğiniz bin liralık farkla emeklilerimiz ancak bir kilo kıyma alabiliyor.

Madem yapıyorsunuz bu düzenlemeyi, gelin düzgün bir çalışma yapalım, her iki taraf da bir önerge versin, oy birliği ile bugün emeklilerimiz beklediği güzel bir haberi onlara iletelim. Tüm Türkiye'de 17 milyon emeklimizin gözü bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Sorunların çözüm noktası burası. Getirin önergeyi, siz getirmiyorsanız biz getirelim, destekleyin ve hep birlikte güzel ve mutlu bir haberi verelim emeklilerimize."

Kaynak: ANKA / Güncel
