CHP'li Erol: "Pazarın Dili Nettir; Esnaf da Vatandaş da Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor"

(ANKARA) - Elazığ'da pazar ziyareti yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Pazarın dili nettir; esnaf da vatandaş da ayakta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'daki Kültür Mahallesi Cumartesi Pazarı'nı ziyaret etti. Erol ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tezgah başında alın teri döken esnafımızı da poşetini doldurmaya çalışan hemşehrilerimizi de dinledik. Söylenenler aynı: Maliyet artıyor, kazanç düşüyor. Fiyat yükseliyor, alım gücü eriyor. Pazarın dili nettir; esnaf da vatandaş da ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz; emeğin değer gördüğü, vatandaşın temel gıdayı hesap yapmadan alabildiği adil bir ekonomi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA