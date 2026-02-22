Haberler

CHP'li Erol: "Pazarın Dili Nettir; Esnaf da Vatandaş da Ayakta Kalma Mücadelesi Veriyor"

Elazığ'da pazar ziyareti yapan CHP Milletvekili Gürsel Erol, esnaf ve vatandaşların artan maliyetler karşısında mücadele ettiğini belirtti. Erol, adil bir ekonomi için mücadele edeceklerini ifade etti.

(ANKARA) - Elazığ'da pazar ziyareti yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Pazarın dili nettir; esnaf da vatandaş da ayakta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'daki Kültür Mahallesi Cumartesi Pazarı'nı ziyaret etti. Erol ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tezgah başında alın teri döken esnafımızı da poşetini doldurmaya çalışan hemşehrilerimizi de dinledik. Söylenenler aynı: Maliyet artıyor, kazanç düşüyor. Fiyat yükseliyor, alım gücü eriyor. Pazarın dili nettir; esnaf da vatandaş da ayakta kalma mücadelesi veriyor. Biz; emeğin değer gördüğü, vatandaşın temel gıdayı hesap yapmadan alabildiği adil bir ekonomi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

