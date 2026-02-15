Haberler

Gürsel Erol: TOKİ Konutlarında Aidatlar Makul Seviyelere İndirilmeli

Güncelleme:
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem sonrası TOKİ konutlarındaki yüksek aidatlarla birlikte düşük hizmet kalitesine dikkat çekti. Aidatların makul seviyelere çekilmesi ve site yönetim süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem sonrası TOKİ konutlarında artan aidatlara rağmen hizmet kalitesinin yetersiz kaldığını belirterek, site yönetim süreçlerinin rekabete açık, şeffaf ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması, aidatların da makul seviyelere çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Gürsel Erol, yazılı açıklamasında Elazığ'da deprem sonrası inşa edilen TOKİ konutlarında site yönetimiyle ilgili yaşanan sorunların artık görmezden gelinemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

Erol, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler, özellikle yönetim maliyetlerinin ve aidat bedellerinin yüksekliği konusunda ciddi bir rahatsızlık olduğunu ortaya koymaktadır. Dar ve sabit gelirli ailelerin yaşadığı bu konutlarda aidatların makul seviyelerin üzerine çıkması, sosyal devlet anlayışıyla da bağdaşmamaktadır."

Daha da önemlisi, bu yüksek bedellere rağmen sunulan hizmet kalitesinin beklentilerin oldukça altında kaldığı yönünde yaygın kanaat oluşmuştur. Temizlik hizmetlerinin yetersizliği, ortak alan bakımındaki aksaklıklar, teknik sorunlara zamanında müdahale edilmemesi gibi hususlar vatandaşlarımızın yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir. Aidatını düzenli ödeyen insanların, karşılığında nitelikli ve şeffaf bir hizmet alamaması kabul edilemez bir durumdur.

Bir diğer önemli mesele ise bu işlerin yeterince rekabete açık bir zeminde yürütülüp yürütülmediğidir. Rekabet ortamının olmadığı ya da sınırlı olduğu alanlarda maliyetlerin yükselmesi ve hizmet kalitesinin düşmesi kaçınılmazdır. Site yönetimi gibi doğrudan vatandaşın cebini ve günlük yaşamını ilgilendiren bir konuda şeffaflık, denetim ve rekabet temel esas olmalıdır.

Bu sürecin hem mali hem idari yönüyle yeniden değerlendirilmesi, aidatların gerçekçi ve makul seviyelere çekilmesi, hizmet standartlarının net kriterlere bağlanması ve sürecin tam anlamıyla rekabete açık, denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için konunun yakından takipçisi olmaya devam edeceğim."

