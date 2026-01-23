Gürsel Erol'dan Sanayi Koridoru Çağrısı: Elazığ Lojistik Merkez Olabilir

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sanayi ve üretimin Anadolu'ya yayılması kapsamında iki yeni lojistik koridor önerisi sundu. Erol, Elazığ'ın projelere dahil edilmesi halinde bölgenin güçlü bir sanayi ve lojistik merkezine dönüşebileceğini söyledi.

Erol, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sanayi ve üretimin Anadolu'ya yayılması hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yapmış olduğu planlama çalışmalarında, sanayi ve üretimin Anadolu'ya yayılması politikası çerçevesinde belirli hatlar üzerinde koridorlar oluşturularak; lojistiğin, üretimin ve pazarın aynı eksen üzerinde çalışmasıyla verimliliğin ve yeni istihdam alanlarının arttırılması hedeflenmiştir. Ancak bizim değerlendirmelerimize göre, bu konuda bazı noktalarda eksik kalındığını göstermektedir. Bu eksik kalan noktaları geliştirmek adına iki alternatif koridor üzerinde bir teklifimiz olacaktır. Bunların birincisi, Türkiye'nin kuzeydeki en güçlü limanlarından biri olan Trabzon'dan, güneydeki en güçlü ikinci limanı olan İskenderun'a uzanan hattır. Bu hat; Trabzon'dan başlayarak Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş ve İskenderun'a inen güzergahtır. Bu hat üzerinde baktığımız zaman, Türkiye'yi kuzeyden güneye, batıdan doğuya bağlayan; insan kaynağı, üretim kabiliyeti ve lojistik kapasitesiyle verimliliği artıracak çok güçlü bir eksen olarak ön plana çıkmaktadır.

Diğer alan ise Kayseri'den başlayarak Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Nusaybin üzerinden Suriye'ye; Habur Sınır Kapısı ile de Kuzey Irak bölgesine ulaşımı sağlayan hattır. Kayseri üretim kapasitesi ve sanayi kabiliyeti son derece yüksek olan bir ilimizdir ve Kuzey Irak ile Suriye bölgelerindeki yeniden yapılanma sürecine ciddi ölçüde malzeme desteği sağlayan illerimizin başında gelmektedir. Malatya, Elazığ ve Diyarbakır da aynı özellikleriyle öne çıkmaktadır. İleride oluşabilecek Suriye'deki yeniden yapılanmanın ana beslenen kaynaklarından ve ana ulaşım yollarından biri bu hat olacaktır. Demiryolu altyapısı bu güzergahta halihazırda belli ölçüde mevcuttur. Bu demiryolu hatları iyileştirilerek, Kayseri'den başlayıp bu güzergah üzerinden Nusaybin ve Habur'a kadar demiryolu ile çok rahat ve etkin bir erişim sağlanabilir.

"Elazığ Doğu Anadolu'nun en büyük sanayi kentidir"

Yine Trabzon–İskenderun hattına baktığımızda, kuzeyde gerek ithalatın gerekse ihracatın Karadeniz'e açılarak gelişimini sağlayan Trabzon Limanı'na, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinden ciddi anlamda üretim ve lojistik sevkiyat yapıldığını görmekteyiz. Aynı şekilde güneyde Elazığ, Malatya ve Kahramanmaraş üzerinden İskenderun Limanı'na doğru ihracatın ve üretimin güçlü bir şekilde aktığını da çok rahatlıkla görebiliriz. Bu iki koridor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın halihazırda çalıştığı projeksiyonlara ilave olarak, eksik kalan tüm açık alanları kapatacaktır. Elazığ Doğu Anadolu'nun en büyük sanayi kentidir. Mükemmel lojistik konumuyla ülkemizde batı-doğu ve kuzey-güney hattında kritik bir noktada bulunmaktadır. Karayolu ve demiryolu taşıma ağında çok büyük bir kapasiteye sahiptir. Aynı zamanda Elazığ'ımız, bilişim ve teknoloji alanında da son derece güçlü bir potansiyele sahiptir. Yaklaşık 50 yıla yakın bir altyapıya sahip olan Fırat Üniversitemiz, bilişim ve yazılım alanında en güçlü olduğu alanlardan biridir. Fırat Teknokent bünyesinde bilişim ve yazılım alanında faaliyet gösteren çok sayıda nitelikli firma bulunmaktadır.

Elazığ'ın 2020 ve 2023 depremleri sonrası şehrin depreme dirençli bir kent haline gelmesi; Keban Barajı'nın varlığı yarımada konumu, su ve enerji sorununun olmaması, dünyanın en stratejik madenleri olan ferrokrom rezervlerine, bakır, mermer madenleri gibi yeraltı zenginliklerine sahip olması ve uzun vadede demir yolu ağının güçlendirilerek Trabzon, Samsun ve Mersin limanlarının Orta Asya hattının hayata geçirilmesiyle birlikte Elazığ'ın, Türkiye'nin en önemli lojistik merkezlerinden biri olma potansiyeline sahiptir. Elazığ'ın bu projeye dahil edilmesi, ilimizi güçlü bir sanayi ve lojistik merkezi yapacaktır. Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanının açıkladığı yeni sanayi ve yatırım alanları projesi, ülkemiz adına son derece doğru bir proje olup; Elazığ ilimizin projeye dahil edilmesiyle Elazığ'ın yeniden ekonomik olarak şahlanması, Pertek Köprüsü'nün ve Tunceli–Erzincan yolunun yapımının hızlanması, Trabzon ve Mersin limanları arasında yeni bir demir yolunun inşası sürecini hızlandıracağı düşüncesindeyim. Bu konu ilimizin siyasetiyle ilgili algı yönetimi değil; Elazığ'ın tarihi bir fırsattan mağdur kalmamasının mücadelesidir."