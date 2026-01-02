Erhan Adem: İthalat,Üretimin Alternatifi Değil, Plansızlığın İtirafıdır

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, "İthalat, üretimin alternatifi değildir. İthalat, plansızlığın itirafıdır. Hayvancılığı ayağa kaldırmanın yolu; üreticiyi desteklemekten, yerli hayvan varlığını artırmaktan, damızlığı korumaktan ve maliyetleri düşürmekten geçer. Türkiye'nin ihtiyacı Amerikan raporları değil, kendi üreticisine güvenen bir tarım politikasıdır. Üreten, kendi kendine yeten, hayvancılığını büyüten bir Türkiye mümkündür" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılının ilk icraatını hayvan ithalatı olarak açıklamasına tepki gösterdi. Adem, alınan karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üretimi planlayamayan, hayvan varlığını koruyamayan, çiftçiyi maliyetler altında ezen bir anlayış, her krizi ithalatla örtmeye çalışıyor. Ne kadar ithalat yapılacağı ortada yok. Bakanlık susuyor, Et ve Süt Kurumu susuyor. Türkiye'de üretici bilmiyor, yetiştirici bilmiyor, kamuoyu bilmiyor. Ama Amerika biliyor. ABD Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan, 20 Kasım 2025 tarihli 'Türkiye Hayvancılık ve Ürünleri' raporunda, Türkiye'nin canlı hayvan ithalatında dünyada ikinci sırada olduğu, ihracatının ise sıfır olduğu belirtilerek 2026 yılında 450 bin baş sığır ithalatı ve 70 bin ton kırmızı et ithalatı yapılacağı ifade ediliyor.

"İthalat, plansızlığın itirafıdır"

2024'te 600 bin baş dediniz. 2025'te 520 bin baş dediniz. 2026'ya gelince sayı yok, şeffaflık yok, hesap yok. Çünkü artık bu ithalatın geçici değil, kalıcı bir bağımlılık haline geldiğini siz de biliyorsunuz.

2026 yılına girerken yerli hayvancılığı güçlendirecek tek bir somut başlık ortaya koyamıyorsunuz. Çiftçiyi nasıl destekleyeceksiniz? Damızlık hayvanı nasıl koruyacaksınız? Hayvan varlığındaki düşüşü nasıl durduracaksınız? Yem maliyetlerini nasıl düşüreceksiniz? Küçük üreticiyi bu sistemde nasıl tutacaksınız? Bu soruların hiçbirine yanıt veremeyen bir anlayışın, ithalatı 'müjde' gibi sunması tam bir akıl tutulmasıdır.

İthalat, üretimin alternatifi değildir. İthalat, plansızlığın itirafıdır. Hayvancılığı ayağa kaldırmanın yolu; üreticiyi desteklemekten, yerli hayvan varlığını artırmaktan, damızlığı korumaktan ve maliyetleri düşürmekten geçer. Türkiye'nin ihtiyacı Amerikan raporları değil, kendi üreticisine güvenen bir tarım politikasıdır. Üreten, kendi kendine yeten, hayvancılığını büyüten bir Türkiye mümkündür. 2026'ya ithalatla giren bu anlayış ise sorunun değil, sorunun kendisinin parçasıdır."