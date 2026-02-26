Haberler

CHP'li Durmaz: "Ziraat Bankası, Çiftçi Zarar Ederken Kar Şampiyonu Olamaz"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, çiftçilerin borç içinde olduğunu ve Ziraat Bankası'nın çiftçiyi desteklemek yerine büyük kârlar açıkladığını eleştirdi. Durmaz, çiftçilerin maliyetlerinin arttığını ve destek beklediklerini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Türkiye'de çiftçilerin her geçen gün daha çok borçlandığını, çiftçiyi desteklemesi gereken Ziraat Bankası'nın ise 2025 yılında 161,5 milyar TL kar açıkladığını belirterek, "Ziraat Bankası'nın görevi karı büyütmek değil, çiftçiyi, köylüyü destekleyip, üretim ayakta tutmak, maliyeti düşürmektir" dedi.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, çiftçilerin durumuna ilişkin konuştu.

Çiftçilerin borç içinde olduğunu, ektiği üründen zarar ettiğini söyleyen Durmaz, "Petrolün varili 73 dolardan 71 dolara gerilerken, ülkemizde mazot bir yılda 47 liradan 62 liraya çıktı. Her zam, tarlaya maliyet, sofraya enflasyon traktörün tekerine pranga oluyor. Çiftçinin borcu 1.23 trilyon lirayı aştı" ifadelerini kullandı.

Çiftçinin bu durumuna rağmen, çiftçiyi desteklemesi gereken Ziraat Bankası'nın kar etmekle meşgul olduğunu söyleyen Durmaz, "Ziraat Bankası 2025'te 161,5 milyar TL kar açıkladı. Sloganı, 'Ziraat varsa memleketin dört bir yanında ziraat var' olan ve çiftçinin kara gün dostu denilen banka, çiftçi zarar ederken kar şampiyonu olamaz. Ziraat Bankası'nın görevi karı büyütmek değil, çiftçiyi, köylüyü destekleyip, üretim ayakta tutmak, maliyeti düşürmektir" dedi.

