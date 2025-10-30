CHP'li Durmaz: Sübvansiyonlu Tarım Kredilerinde Faiz Artışının İptal Edilmesi Doğru Ama Geç Kalınmış Bir Adımdır

(ANKARA)- CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, sübvansiyonlu tarım kredilerinde faiz artışı kararının iptal edilmesine ilişkin, "Faiz artışı kararının iptali doğru bir geri adımdır ama geç kalınmış bir adımdır. Çiftçiyi bu kadar tedirgin eden, güvenini sarsan kararların hiç alınmaması gerekirdi. Bu ülkenin geleceği, üretenden yana politika üretmekten geçiyor. Köklü, planlı ve üreticiyi merkeze alan bir tarım politikası artık kaçınılmazdır" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, çiftçilerin tepkisine neden olan sübvansiyonlu tarım kredilerinde faiz artışı kararının iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 24 Ekim'de yayımlanan kararla Hazine destekli tarım kredilerinde faiz indirin oranlarının yarı yarıya düşürüldüğü, ücreticinin faiz yükünün yaklaşık 10 puan artırıldığını kaydeden Durmaz, "Biz bu yanlışı ilk günden itibaren hem Meclis'te hem sahada dile getirdik. Nihayet çiftçimizin sesi duyuldu ve 30 Ekim'de bu karar geri çekildi. Mücadelemiz sonuç verdi ama mesele sadece faiz oranı değildir" dedi.

"Üretici bir hafta içinde umutla umutsuzluk arasında gidip geldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnameyle çiftçiye getirdiği ek faiz yükünü yine kendisinin iptal ettiğini kaydeden Durmaz, "Bu durum, halkın deyimiyle eşeği kaybedip sonra bulup sevinmek gibi oldu. Üretici bir hafta içinde umutla umutsuzluk arasında gidip geldi. Olan, tarlasında kara kara düşünen çiftçimize oldu" ifadelerini kullandı.

"BAĞ-KUR, SGK ya da vergi borcu olan üretici bu kredilerden yararlanamıyor"

Durmaz, krediye ulaşmakta yaşanan zorlukların üreticiyi zor durumda bıraktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"2025 yılı başında yaşanan zirai don felaketi, Tokat ile birlikte 34 ilimizde üreticimizi borç batağına sürükledi. Birçok çiftçi tarlasını, bahçesini yeniden kuracak gücü bulamıyor. Ama buna rağmen kredi limitlerinde artış yapılmadı; üstelik BAĞ-KUR, SGK ya da vergi borcu olan üretici bu kredilerden yararlanamıyor. Zirai don devletçe 'mücbir sebep' olarak kabul edildi ama bu çiftçi nasıl, nereden ödeyecek BAĞ-KUR'unu?"

Kredi kullandırma şartlarını eleştiren Durmaz, "BAĞ-KUR borcu olan çiftçiye kapıyı kapatmak, onu cezalandırmaktır. Bu insanlar üretmekten başka bir şey yapmıyor. Mazot, gübre, yem fiyatı almış başını gitmiş; çiftçi borcunu nasıl ödesin? Devletin görevi bu zor dönemde üreticinin elinden tutmak olmalı, onu sistemin dışına itmek değil. Borç yüzünden toprağını ekemeyen bir çiftçi, bu ülkenin geleceği için kaybedilmiş bir değerdir" dedi.

"Üretim yapanı cezalandırmak değil, desteklemek devletin görevidir"

Durmaz, üretimi ayakta tutmak için somut destek çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Tarımda sürdürülebilirlik, çiftçiyi faizle, borçla ezerek değil; nefes aldırarak olur. Devlet, don felaketinden etkilenen üreticinin BAĞ-KUR borçlarını da üstlenmeli, kredi borçlarını ise faizsiz şekilde ertelemelidir. Üretim yapanı cezalandırmak değil, desteklemek devletin görevidir. Bizim mücadelemiz, alın teriyle toprağa bereket katan, ülkesine gıda güvencesi sağlayan üreticimizin yanındadır."

"Köklü, planlı ve üreticiyi merkeze alan bir tarım politikası artık kaçınılmazdır"

Faiz artışı kararının iptalini olumlu ama yetersiz bir adım oldğuunu kaydeden Durmaz, "Faiz artışı kararının iptali doğru bir geri adımdır ama geç kalınmış bir adımdır. Çiftçiyi bu kadar tedirgin eden, güvenini sarsan kararların hiç alınmaması gerekirdi. Bu ülkenin geleceği, üretenden yana politika üretmekten geçiyor. Köklü, planlı ve üreticiyi merkeze alan bir tarım politikası artık kaçınılmazdır" ifadesini kullandı.