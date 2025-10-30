Haberler

CHP'li Durmaz: Sübvansiyonlu Tarım Kredilerinde Faiz Artışının İptal Edilmesi Doğru Ama Geç Kalınmış Bir Adımdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, sübvansiyonlu tarım kredilerinde faiz artışı kararının iptal edilmesine ilişkin, “Faiz artışı kararının iptali doğru bir geri adımdır ama geç kalınmış bir adımdır. Çiftçiyi bu kadar tedirgin eden, güvenini sarsan kararların hiç alınmaması gerekirdi. Bu ülkenin geleceği, üretenden yana politika üretmekten geçiyor. Köklü, planlı ve üreticiyi merkeze alan bir tarım politikası artık kaçınılmazdır” dedi.

(ANKARA)- CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, sübvansiyonlu tarım kredilerinde faiz artışı kararının iptal edilmesine ilişkin, "Faiz artışı kararının iptali doğru bir geri adımdır ama geç kalınmış bir adımdır. Çiftçiyi bu kadar tedirgin eden, güvenini sarsan kararların hiç alınmaması gerekirdi. Bu ülkenin geleceği, üretenden yana politika üretmekten geçiyor. Köklü, planlı ve üreticiyi merkeze alan bir tarım politikası artık kaçınılmazdır" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, çiftçilerin tepkisine neden olan sübvansiyonlu tarım kredilerinde faiz artışı kararının iptal edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. 24 Ekim'de yayımlanan kararla Hazine destekli tarım kredilerinde faiz indirin oranlarının yarı yarıya düşürüldüğü, ücreticinin faiz yükünün yaklaşık 10 puan artırıldığını kaydeden Durmaz, "Biz bu yanlışı ilk günden itibaren hem Meclis'te hem sahada dile getirdik. Nihayet çiftçimizin sesi duyuldu ve 30 Ekim'de bu karar geri çekildi. Mücadelemiz sonuç verdi ama mesele sadece faiz oranı değildir" dedi.

"Üretici bir hafta içinde umutla umutsuzluk arasında gidip geldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnameyle çiftçiye getirdiği ek faiz yükünü yine kendisinin iptal ettiğini kaydeden Durmaz, "Bu durum, halkın deyimiyle eşeği kaybedip sonra bulup sevinmek gibi oldu. Üretici bir hafta içinde umutla umutsuzluk arasında gidip geldi. Olan, tarlasında kara kara düşünen çiftçimize oldu" ifadelerini kullandı.

"BAĞ-KUR, SGK ya da vergi borcu olan üretici bu kredilerden yararlanamıyor"

Durmaz, krediye ulaşmakta yaşanan zorlukların üreticiyi zor durumda bıraktığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"2025 yılı başında yaşanan zirai don felaketi, Tokat ile birlikte 34 ilimizde üreticimizi borç batağına sürükledi. Birçok çiftçi tarlasını, bahçesini yeniden kuracak gücü bulamıyor. Ama buna rağmen kredi limitlerinde artış yapılmadı; üstelik BAĞ-KUR, SGK ya da vergi borcu olan üretici bu kredilerden yararlanamıyor. Zirai don devletçe 'mücbir sebep' olarak kabul edildi ama bu çiftçi nasıl, nereden ödeyecek BAĞ-KUR'unu?"

Kredi kullandırma şartlarını eleştiren Durmaz, "BAĞ-KUR borcu olan çiftçiye kapıyı kapatmak, onu cezalandırmaktır. Bu insanlar üretmekten başka bir şey yapmıyor. Mazot, gübre, yem fiyatı almış başını gitmiş; çiftçi borcunu nasıl ödesin? Devletin görevi bu zor dönemde üreticinin elinden tutmak olmalı, onu sistemin dışına itmek değil. Borç yüzünden toprağını ekemeyen bir çiftçi, bu ülkenin geleceği için kaybedilmiş bir değerdir" dedi.

"Üretim yapanı cezalandırmak değil, desteklemek devletin görevidir"

Durmaz, üretimi ayakta tutmak için somut destek çağrısı yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Tarımda sürdürülebilirlik, çiftçiyi faizle, borçla ezerek değil; nefes aldırarak olur. Devlet, don felaketinden etkilenen üreticinin BAĞ-KUR borçlarını da üstlenmeli, kredi borçlarını ise faizsiz şekilde ertelemelidir. Üretim yapanı cezalandırmak değil, desteklemek devletin görevidir. Bizim mücadelemiz, alın teriyle toprağa bereket katan, ülkesine gıda güvencesi sağlayan üreticimizin yanındadır."

"Köklü, planlı ve üreticiyi merkeze alan bir tarım politikası artık kaçınılmazdır"

Faiz artışı kararının iptalini olumlu ama yetersiz bir adım oldğuunu kaydeden Durmaz, "Faiz artışı kararının iptali doğru bir geri adımdır ama geç kalınmış bir adımdır. Çiftçiyi bu kadar tedirgin eden, güvenini sarsan kararların hiç alınmaması gerekirdi. Bu ülkenin geleceği, üretenden yana politika üretmekten geçiyor. Köklü, planlı ve üreticiyi merkeze alan bir tarım politikası artık kaçınılmazdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti

Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.