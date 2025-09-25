CHP'li Durmaz'dan Tarım Sigortaları'na Sert Eleştiri

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tarım Sigortaları'nın (TARSİM) aldığı kararlara tepki göstererek, "Çiftçi ayakta kalmazsa, Türkiye ayakta kalamaz. Bugün Tarım Sigortaları'nın haksız uygulamalarına son verilmeli, don felaketinden etkilenen tüm üreticiler desteklenmeli ve borçları faizsiz ertelenmelidir. Çiftçinin üretimden kopmasına izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ta yaşanan don felaketinin üreticinin elindeki ürünü yok ettiğini ve Tarım Sigortaları'nın aldığı kararların da çiftçinin mağduriyetini daha da artırdığını belirtti. Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara olan borçlarının ödeme gününün geldiğini hatırlatan Durmaz, şunları kaydetti:

"Devlet desteği maliyetin ancak üçte birini karşılıyor"

"Üretici bugün borcunu ödeyemez durumda. Don afeti desteği çiftçinin eline ulaşmadan Tarım Sigortaları prim talep ediyor. Zaten borç yükü altında ezilen, girdilerini yüksek maliyetlerle karşılayan çiftçi şimdi bir de bu haksız taleple karşı karşıya. Çiftçiye nefes aldırılması gerekirken, boğazına basılıyor. Gerçek maliyet ile destek arasında uçurum var. Tokat'ta bir üreticinin yalnızca bir dönüm kiraz bahçesi için yaptığı yıllık masraf şu kalemlerden oluşuyor, 'İlaçlama (5 kez): 3 bin 250 lira. Sürüm, çapa, kış-bahar hazırlıkları: 3 bin lira. Hasada kadar işçilik, ilaçlama, sürüm: 3 bin 500 lira. Budama işçiliği: 2 bin lira. Gübreleme: 3 bin lira. Sulama: 2 bin lira. Taşıma ve ek masraflar: Bin lira. Toplam maliyet: 19 bin 250 lira. Resmi Gazete'de açıklanan destek miktarı ise kiraz için sadece 6 bin 500 lira. Yani üretici, don afetiyle zaten ürününü kaybettiği gibi, devlet desteği maliyetin ancak üçte birini karşılıyor."

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Durmaz, "Bu iktidar çiftçiyi kaderine terk etmiştir. Çiftçi toprağa küstürülüyor, üretimden koparılıyor. Süt hayvanları süt para etmediği için kesime gönderiliyor, patates para etmediği için toprağın altında bırakılıyor, soğan, karpuz üreticinin elinde kalıyor. 1 litre süt, 1 litre sudan daha değersiz hale gelmişse, bu anlayış iflas etmiştir. Çiftçiyi görmeyen, üreticiyi duymayan bu zihniyet, ülkenin geleceğini karanlığa sürüklüyor. Tarım bu ülkenin sigortasıdır. Çiftçi ayakta kalmazsa, Türkiye ayakta kalamaz. Bugün Tarım Sigortaları'nın haksız uygulamalarına son verilmeli, don felaketinden etkilenen tüm üreticiler desteklenmeli ve borçları faizsiz ertelenmelidir. Çiftçinin üretimden kopmasına izin verilmemeli" ifadelerini kaydetti.