Esnafın Emeklilik Sorunu: Sözler Unutuldu

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde esnafa verdiği "7 bin 200 prim günüyle emeklilik" sözünü hatırlatarak, aradan geçen zamana rağmen düzenlemenin hala hayata geçirilmediğini söyledi. Durmaz, "Esnaf hem yanında çalışandan geç emekli oluyor hem de daha az maaş alıyor. Bu adaletsizlik artık son bulmalıdır" dedi.

Kadim Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın ekonomik krizin ve yüksek maliyetlerin yükünü yıllardır omuzladığını belirtti. "Ülkemizin her köşesinde, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar dükkanında ışığı sönmeyen, vergisini ödeyen, yanında işçi çalıştıran, üretim zincirinin en önemli halkası olan esnafımız, bugün ne yazık ki sosyal güvenlik sisteminin en mağdur kesimlerinden biri haline gelmiştir" diyen Durmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde esnafa verdiği 7 bin 200 prim günüyle emeklilik sözünün tutulmadığını vurguladı.

Durmaz, "Esnaf emeklilikte çalışanından daha fazla prim günü ödemek zorunda kalıyor. Yanında çalışan 7 bin 200 günde emekli olurken, o işvereni 9 bin güne mahkum ediliyor. Bu adalet değildir" ifadelerini kullandı.

Durmaz, emekli olabilen esnafın da düşük maaşlarla geçinmeye çalıştığını belirterek, "Bugün esnaf emeklisinin aldığı maaş asgari ücretin çok altında. Üstelik Bağ-Kur primi SSK'ya göre daha yüksek. Yani esnaf hem daha fazla prim ödüyor hem de daha az maaş alıyor. Bu çifte haksızlıktır" dedi. Durmaz, şöyle devam etti:

"Söz tutulmalı, adalet sağlanmalı"

"Hükümete sesleniyorum; bu ülkenin alın teriyle çalışan esnafını artık oyalamayın. Verilen 7 bin 200 gün sözü hemen yerine getirilmeli, Bağ-Kur ve SSK arasında yıllardır süren bu adaletsizlik giderilmelidir. Küçük esnafın ayakta kalması demek, mahallenin ışığının sönmemesi, üretimin ve istihdamın devam etmesi demektir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, mağdur olan tüm meslek gruplarının ve vatandaşlarımızın olduğu gibi esnafımızın da hakkını savunmaya, bu adaletsizliğin giderilmesi için Meclis'te mücadele etmeye devam edeceğiz."