(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, HGS ve otoyol cezalarına ilişkin, "HGS ve otoyol geçişlerindeki sorunlar vatandaşın hatası değil, açık bir sistem sorunudur. Bakiyesi ya da otomatik talimatı olduğu halde çekim yapılmıyor, yasal bilgilendirme yapılmadan 165 liralık geçiş 3 bin 326 liraya, bin 45 liralık geçiş 12 bin liraya çıkıyor, vatandaş borcu icra aşamasında öğreniyor. Bu soygun değilse nedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, sosyal medya hesabından HGS ve otoyol cezalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"HGS ve otoyol geçişlerindeki sorunlar vatandaşın hatası değil, açık bir sistem sorunudur. Bakiyesi ya da otomatik talimatı olduğu halde çekim yapılmıyor, yasal bilgilendirme yapılmadan 165 liralık geçiş 3 bin 326 liraya, bin 45 liralık geçiş 12 bin liraya çıkıyor, vatandaş borcu icra aşamasında öğreniyor. Bu soygun değilse nedir?

2026 yılında borç bildirimi yapılamaması, özel işletme ve yüklenici aksaklıkları ile uygulanan katmerli cezanın tefecilikten farkı ne? SMS bildirimi ile vatandaşın bilgilendirilmesi neden yapılmıyor? Plakayla ödeme neden kalktı? Ödeme ekranı mobil e-Devlet'te neden yok? İcra ve dava dosyaları kimlere, hangi ölçütlerle veriliyor?"

Kaynak: ANKA