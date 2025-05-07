CHP'li Demir, Kot Taşlama Sektöründeki Silikozis Vakalarına Dikkat Çekti

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kot taşlama sektörünün yasaklanmasına rağmen tekrar gündemde olmasına tepki göstererek, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Demir, "Ne yazık ki mevcut uygulamalar silikozis gibi meslek hastalıklarını önlemek için yeterli değil" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Özellikle yapay taş kullanılan mutfak tezgahı, banyo malzemeleri ve vitrifiye üretiminde yoğun toz maruziyetine bağlı silikozis vakalarının arttığına dikkat çekerek konuya ilişkin Meclis'e soru önergesi sundu. Demir'in, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle Meclis'e verdiği soru önergesinde şunlar yer aldı:

"Kot taşlama yasaklandı ancak mutfak tezgahı, banyo malzemeleri üretimi gibi yapay taş kullanımın yoğun olduğu sektörlerde maalesef silikozis hızla yayılıyor. Ölümcül sonuçları olan bir hastalık. Özellikle yapay taş kullanımı yoğun ve toz solunan sektörler tehlike arz ediyor. Böyle sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin artırılması, meslek hastalıklarına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortaklaşa bir çalışma yürütmesi gerekiyor.

"Asıl amaç, SGK'yi meslek hastalığı maaşı vermekten kurtarmak"

Ne yazık ki mevcut uygulamalar silikozis gibi meslek hastalıklarını önlemek için yeterli değil. AKP iktidarının meslek hastalıkları hastanelerini nasıl işlevsizleştirildiğini hatırlayalım. Meslek hastanelerinin ve meslek hastalıkları polikliniklerinin kapasitesi düşürüldü. Hastanelerinin uzman kadroları diğer devlet hastanelerine dağıtıldı. Asıl amaç ise SGK'yi meslek hastalığı maaşı vermekten kurtarmak."

Demir, Bakan Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Ülkemizde silikozis tanısı bulunan hasta sayısı kaçtır? Hasta sayılarının yıllara göre oranı nedir?

Silikozis hastalığının en yaygın olduğu iş kolları hangileridir?

Bir meslek hastalığı olan silikozisin önlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışma yürütülmesi planlanıyor mu?

Ülke genelinde meslek hastalıkları hastanelerinin ve polikliniklerinin artırılmasına yönelik bir çalışma var mıdır?"