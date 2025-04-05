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CHP'li Bulut'tan EPDK Zammına Sert Tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, EPDK'nın açıkladığı zamlarla ilgili eleştirilerde bulunarak, 'Saray itibardan tasarruf etmesin diye vatandaş pahalı bir hayata mahkum ediliyor' dedi.

(ANKARA)- EPDK'nın duyurduğu zamlara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Saray itibardan tasarruf etmesin diye vatandaş pahalı bir hayata mahkum ediliyor. Saray ve avanelerinin lokmaları büyürken vatandaşınki her gün küçülüyor." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) açıkladığı zamlara tepki gösterdi. Bulut yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Saray itibardan tasarruf etmesin diye vatandaş pahalı bir hayata mahkum ediliyor. Saray ve avanelerinin lokmaları büyürken vatandaşınki her gün küçülüyor. Memura, emekçiye kaşığın ucuyla zam veren iktidar, elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam yaptı. İnsafınız kurusun!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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