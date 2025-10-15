CHP'li Bulut: 'Saray Günde 37 Milyon TL Harcıyor, Vatandaşın Yoksulluğuna Umursamıyor'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu yılın dokuz ayında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 592 bin 833 emeklinin, 452 bin 484 asgari ücretlinin maaşını harcadığını belirterek, "Ekonomik krizmiş, millet açmış, işsizmiş, dar gelirli eve ekmek götüremiyormuş Saray'ın umurunda değil. İtibardan tasarruf etmeyen Saray, günde 37 milyon 55 bin 993 TL harcadı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, bu yılın dokuz ayındaki harcamalarını değerlendirdi.

Bulut, "Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ocak ayında 1 milyar 779 milyon 281 bin TL, şubat ayında 1 milyar 313 bin 737 TL, mart ayında 542 milyon 22 bin TL, nisan ayında 1 milyar 710 milyon 494 TL, mayıs ayında 652 milyon 899 bin TL, haziran ayında 955 milyon 89 bin TL, temmuz ayında 950 milyon 89 bin TL, ağustos ayında 1 milyar 661 milyon 787 bin TL, eylül ayında 784 milyon 937 bin TL olmak üzere yılın ilk 9 ayında 10 milyar 004 milyon 638 bin TL para harcadı. Saray'ın harcamaları, ayda 1 milyar 111 milyon 626 bin 445 TL, 1 günde 37 milyon 55 bin 993 TL, saatte 1 milyon 544 bin TL'ye tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

"En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğu Türkiye'de, Saray 9 ayda 592 bin 833 emeklinin maaşını harcadı"

Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarını, en düşük emekli maaşı ve asgari ücretle karşılaştıran Bulut, şöyle devam etti:

"En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL olduğu Türkiye'de, Saray, 9 ayda 592 bin 833 emeklinin, ayda 65 bin 870 emeklinin, 1 günde 2195 emeklinin, 1 saatte 92 emeklinin maaşını harcadı. Saray'ın harcamalarını 22 bin 104 lira 67 kuruş olan asgari ücret üzerinden değerlendirdiğimizde 9 ayda 452 bin 484 asgari ücretlinin, 1 ayda 50 bin 276 asgari ücretlinin, 1 günde 1676 asgari ücretlinin, 1 saatte 70 asgari ücretlinin maaşını harcadı."

"Vatandaş her geçen gün daha da yoksullaşırken, Saray kendi lüksünden en ufak bir fedakarlık yapmıyor"

Bu rakamların ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliğini ve iktidarın harcama önceliklerini açıkça ortaya koyduğunu belirten Bulut, "Ekonomik krizmiş, millet açmış, işsizmiş, dar gelirli eve ekmek götüremiyormuş Saray'ın umurunda değil. Vatandaş her geçen gün daha da yoksullaşırken, Saray kendi lüksünden en ufak bir fedakarlık yapmıyor. Halk en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmişken, Saray'ın bir dakikalık harcaması bile bir emeklinin maaşına denk geliyor. Bu tablo hem ekonomik krizin hem de siyasi sorumsuzluğun aynasıdır" değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Bulut, iktidara, "Tasarrufu vatandaştan değil, saraydan başlatın" çağrısında bulundu. Emeklinin 16 bin 881 lirayla, asgari ücreti 22 bin 104 TL ile geçinmeye çalıştığını belirten Bulut, milyonlarca asgari ücretlinin kira ile market arasında sıkıştığını, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ise her ay 1 milyar liradan fazla harcadığını kaydetti. Bulut, bu israf ve savurganlığın artık kabul edilemez boyutlara ulaştığını bildirdi.