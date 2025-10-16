CHP'li Bülbül: Trafik Cezalarındaki Artış Bütçeye Yama Bulma Telaşıdır

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, trafik cezalarında artışı öngören ve Meclis'te bugün görüşülecek Karayolları Trafik Kanunu'ndaki düzenlemelere göre, trafik cezalarındaki artışın fahiş olduğunu belirterek, "Asıl amaç bütçeye yama bulma telaşıdır" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri yapılan Karayolları Trafik Kanunu'ndaki trafik ceza artışlarının yüksek olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Bu hafta Meclis'te görüşülecek Karayolları Trafik Kanunu ile vatandaşın omzuna ağır cezalar yüklenecek. AKP'de vatandaşın omzuna yüklediği bu ağır cezalarla batırdığı ekonomiyi düzeltmek derdinde. Trafik idari para cezası tutarları zaten her yıl yeniden değerleme oranında yani fahiş miktarda artırılıyor. İşçiye, emekliye, asgari ücretliye verilmeyen zam oranları bu cezaların, harçların artışında tereddütsüz uygulanıyor. 2025 yılında emekliye yüzde 15,75, asgari ücretliye yüzde 30 zam yapılırken yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlendi. Trafik cezaları her yıl bu orana göre artırılırken, alım gücü günden güne düşmeye devam ederken batırdığınız ekonominin çaresini vatandaşa ceza kesmekte mi buldunuz?

"Vatandaşı bütçe kalemi olarak görmekten vazgeçin"

Trafik cezalarını yüzde 300'e varan ölçüsüz, orantısız, sosyal adaleti zedeler biçimde artıran bu teklifin asıl amacı 'güvenlik' değildir, asıl amacı bütçeye yama bulma telaşıdır. Burada yeniden değerleme oranında yüzde 43,93 olarak artan trafik cezalarını yüzde 300 arttırmakla ve 31/12/2025'ten sonra da yeniden değerlendirme oranıyla yeniden arttırmak vatandaşa açıkça bütçenin yükünü taşıtmaktır. Açlık sınırının altında maaşla geçinmeye çalışan vatandaşı, bir bütçe kalemi olarak görmekten vazgeçin. Artık yoksul getirdiğiniz vatandaşa bir kalem de olsa destek verin."