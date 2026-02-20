Haberler

CHP'li Başevirgen'e Dert Yanan Esnaf: "Burada Çalışıyorum, Ben Bile Tereyağı, Kaymak Alamıyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, artan maliyetler nedeniyle vatandaşın peynir alamamaktan, esnafın ise satamamaktan şikayetçi olduğunu belirterek, “Kilo kilo alınan peynirden en son gelinen nokta 80 gram peynir. Ülkenin geldiği durum bu. İşçi, emekçi emekli bu durumda” dedi. Başevirgen’in ziyaret ettiği bir esnaf artan fiyatlar nedeniyle kendisinin bile tereyağı ve kaymak alamadığını söyledi.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, artan maliyetler nedeniyle vatandaşın peynir alamamaktan, esnafın ise satamamaktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Kilo kilo alınan peynirden en son gelinen nokta 80 gram peynir. Ülkenin geldiği durum bu. İşçi, emekçi emekli bu durumda" dedi. Başevirgen'in ziyaret ettiği bir esnaf artan fiyatlar nedeniyle kendisinin bile tereyağı ve kaymak alamadığını söyledi.

CHP Manisa Milletvekili, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa'da peynir üreticilerini ziyaret etti. Sofraların değişmez gıdalarından biri olan peynirin artık lüks haline geldiğini söyleyen Başevirgen, artan maliyetlerin hem esnafı hem de yurttaşı zorladığını belirtti.

"Emekli zaten peynir alamıyor"

Başevirgen'in ziyaret ettiği bir esnaf eskiden kiloyla sattıkları peynirleri artık 80 gramlık, 100 gramlık paketlere koyduklarını, vatandaşların gramla satılan peyniri bile almakta zorlandığını söyledi. Bir diğer esnaf ise "Emekli zaten peynir alamıyor. Alabildikleri lor ve çökelek. Burada çalışıyorum, ben bile tereyağı, kaymak alamıyorum. Vatandaş içinde yağı olmayan, yağı alınmış kilosu 195 lira olan peyniri alabiliyor. Kilosu 400-500 lira olan peynire vatandaş yaklaşamıyor" dedi.

Kendisi üretim yaptığı için ayakta kalabildiğini söyleyen bir başka esnafsa kiloluk peynir paketlerinin gramlara düştüğünü anlattı. Esnaf, "Peynirler eskiden büyük paketlerdeydi. Artık küçüle küçüle 360 grama kadar düştü. Böyle sıkıntılı bir dönem görmedik. Genelde ucuz olduğu için lor grubu satılıyor" ifadelerini kullandı.

Başevirgen ise, "Kilo kilo alınan peynirden en son gelinen nokta 80 gram peynir. Ülkenin geldiği durum bu. İşçi, emekçi emekli bu durumda" diye konuştu.

"Ramazan ayında indirime gidelim dedik olmazsa kepenk kapatacağız"

Şarküteri işleten bir esnaf bu yılın geçen yıllara göre daha kötü olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu yıl berbat bir durumdayız. Evimiz kira, dükkan kira, iki tane evladım var. Geçim sıkıntısı gerçekten de çok zor. Önce gelip peyniri kilo kilo alıyorlardı. Şu anda 300 gramlık peynir paketlerinin daha küçüğü var mı diye soruyorlar. Vatandaşlar gelip peynirlerin fiyatına bakıyor kilosu 80 lira olan çökelek ve lor alıyor, peyniri alacak bütçesi yok. Masraflarımızı çıkaramıyoruz. Ailemizden destek alıyoruz. Desteksiz olmuyor. Borçlanıyoruz, kartlara yöneliyoruz. 2-3 tane kartım kapalı halde. Nereye kadar ailelerden destek isteyeceksin? Bu şartlarda esnafın ayakta durma şansı yok. Ramazan ayında indirime gidelim dedik olmazsa kepenk kapatacağız."

Kaynak: ANKA
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kariyer yolculuğu

Türkiye onu böyle tanımıştı! Yıllar içindeki kariyer değişimi inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha