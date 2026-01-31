CHP'li Başarır'dan Gözaltındaki Migros İşçilerine Destek

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gözaltına alınan Migros işçilerine ilişkin, "Hem aç bırakıyor hem gözaltına alıyorsunuz. Geçim sıkıntısı nedeniyle anayasal haklarını kullanan işçileri serbest bırakın" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gözaltına alınan Migros işçilerine destek için PM üyesi Baran Seyhan ve YDK üyesi Oğuzhan Cenan ile İstanbul'da Vatan Emniyet'e gitti. Başarır, çıkışta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün anayasal haklarını kullanan Migros işçileri gözaltına alındı. Parti Meclisi üyemiz Baran Seyhan ve Yüksek Disiplin Kurulu üyemiz Oğuzhan Cenan ile birlikte Vatan Emniyet'e geldik. İşçiler buraya getiriliyor. Buradan çağrımız şudur: Bu işçiler anayasal haklarını kullandılar. Emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Bir eylem ortaya koydular. Geçim sıkıntısı sebebiyle bunu yaptılar. Onlara bu kötülüğü yapmayın. İşçilerimizi serbest bırakın. Herkes grev, yürüyüş, gösteri hakkını serbestçe kullansın. Hem aç bırakıp hem gözaltına almak bu yönetime bu döneme uygun bir şey ama bu halk, bu uygulamayı affetmeyecek."

MİGROS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Migros'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dağıtım merkezlerinde görev yapan 7.875 çalışanımızı Migros kadrosuna almıştık . Bu çalışanlarımızın mevcut hakları korundu ve toplu iş sözleşmesi kapsamına dahil edildiler. Ayrıca Tüm Migros çalışanlarının yararlandığı ikramiye, yol parası, bireysel sağlık sigortası, BES katkısı ve ilave izin gibi ek hakları da verildi. Bunun sonucu, çoğunluğun işbaşı yapmak istemesinden mutlu olduk. Ancak, tüm arkadaşlarımızla birlikte devam etmek istememize rağmen, taciz ve müdahalelerle çalışan güvenliğini tehdit eden bazı kişilerin iş sözleşmeleri feshedildi. Bu eylemler artık toplumun gıda arzını kesintiye uğratır duruma gelmiştir. Bugün de Esenyurt'taki depomuzun işgal girişimi sonrasında, oradaki çalışanlarımızın can güvenliğinden sorumlu olarak kolluk desteği talep etmek durumunda kaldık. Yanlış yönde giden bu eylemlerin durdurulmasının herkesin menfaati için en iyi sonuç olacağına inanıyoruz."