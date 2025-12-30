CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Basit Usulde Verginin Kaldırılmasına Tepki: "Çok Sayıda Esnaf Kepengini İndirecek"

(ANKARA)- CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 1 Ocak itibarıyla Manisa gibi büyükşehirlerde birçok meslek grubunu kapsayacak şekilde basit usulde verginin kaldırılmasına tepki göstererek, "Konuştuğumuz esnafların büyük kısmı 'Bir yıl deneyelim, olmazsa kapatacağız' diyor. Daha şimdiden kapatmayı düşünenler var. Gerçek olan şu: 1 Ocak'tan sonra çok sayıda esnaf kepengini indirecek" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 1 Ocak itibarıyla büyükşehirlerde birçok meslek grubunu kapsayacak şekilde basit usulde vergilendirmenin kaldırılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bakırlıoğlu, son aylarda ciroların ciddi biçimde düştüğüne dikkat çekerek, "Esnaf zaten ayakta kalmakta zorlanıyor. Son 3–4 aydır işler daha da kötüleşti. İnsanlar eski cirolarını yakalayamıyor. Şimdi bu koşullarda basit usulü kaldırıyorsunuz. Bu, küçük esnafa 'kapat' demektir" ifadelerini kullandı.

"Küçük esnaf 10 bin liraya varan bir yükün altına girecek"

Basit usulden gerçek usule geçişin küçük esnaf için ağır maliyetler doğuracağını vurgulayan Bakırlıoğlu, "1 Ocak'tan itibaren birçok küçük esnaf deftere tabi olacak. Kazansa da kazanmasa da her ay muhasebe ücreti, KDV, beyanname gibi kalemlerle yaklaşık 10 bin liraya varan bir yükün altına girecek. Bu yük, günü kurtarmaya çalışan, kendi yevmiyesini çıkartan esnaf için taşınabilir değil" dedi.

"1 Ocak'tan sonra çok sayıda esnaf kepengini indirecek"

Akhisar'daki saha ziyaretlerinde çok sayıda esnafın aynı kaygıyı dile getirdiğini aktaran Bakırlıoğlu, "Konuştuğumuz esnafların büyük kısmı 'Bir yıl deneyelim, olmazsa kapatacağız' diyor. Daha şimdiden kapatmayı düşünenler var. Gerçek olan şu: 1 Ocak'tan sonra çok sayıda esnaf kepengini indirecek" diye konuştu.

"Bu insanları desteklemeniz gerekirken, cezalandırıyorsunuz"

Bakırlıoğlu, uygulamanın özellikle kadın girişimcileri vuracağını belirterek, "Kendi el emeğiyle üretim yapan, küçük dükkanlarla aile bütçesine katkı sunmaya çalışan çok sayıda kadın girişimci var. Siz bu insanları desteklemeniz gerekirken, cezalandırıyorsunuz. Bu insanlar işsiz kalacak" dedi.

Bakırlıoğlu, gerçek usule geçişin yalnızca esnafı değil, doğrudan vatandaşı da etkileyeceğini ifade ederek, "Artan muhasebe, vergi ve kayıt maliyetleri fiyatlara yansıyacak. Bu yük eninde sonunda sofraya, en alt gelir grubuna yansıyacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu yanlıştan dönün"

Bakırlıoğlu çağrısını yineleyerek şunları söyledi:

"Biz defalarca uyardık. Esnaf zaten pamuk ipliğine bağlı şekilde ayakta duruyor. Buna rağmen dinlemediler. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Bu yanlıştan dönün. Eğer vazgeçmiyorsanız bile, hiç değilse bu düzenlemeyi bir yıl erteleyin. Esnaf neyle karşılaşacağını bilmiyor, hazırlıksız. Bu haliyle uygulama, küçük esnafı bitirir."