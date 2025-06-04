CHP’li Aygun: 2025 Hububat Alım Fiyatları Çiftçiyi Ölüme Terk Ediyor

CHP’li Aygun: 2025 Hububat Alım Fiyatları Çiftçiyi Ölüme Terk Ediyor
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CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 2025 yılı hububat alım fiyatlarının yetersiz olduğunu belirterek, çiftçilerin büyük zorluklarla karşılaştığını vurguladı. Aygun, tarım politikalarını eleştirerek, fiyatların beklentilerin çok altında kaldığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Tekirdağ Milletvekili ve Zirai Don Olayını Araşırma Komisyonu Üyesi İlhami Özcan Aygun, 2025 yılı için açıklanan hububat alım fiyatlarının çiftçiyi ölüme terk etmek olduğunu belirterek, "Çiftçi kuraklıktan, dondan zarar gördü, tabutun en son çivisini de AKP çaktı. Çiftçiyi bitirdiler" dedi.

Aygun, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı 2025 yılı hububat taban fiyatlarına tepki gösterdi. "Dağ fare doğurdu" diyen Aygun, "Buğdayda taban fiyatı TMO açıkladı. Fiyat, çok iyi olsaydı Cumhurbaşkanı, orta düzey fiyat olsaydı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklardı. Ancak fiyat kötü olunca açıklamak TMO'ya kaldı" ifadelerini kullandı.

Buğdayda kilogram başına en az 16 lira taban fiyat beklediğini belirten Aygun, "TMO tarafından ekmeklik ve makarnalık buğdayda kilo başına 13,50 lira fiyat verildi. Çiftçinin, meslek örgütlerinin beklediğinin çok altında" dedi.

Çiftçiye daha önce verilen prim desteğinin de kaldırıldığını kaydeden Aygun, "Her yıl prim desteği veriliyordu. Geçen yıl kilo başına 1,75 lira veriliyordu. Şimdi bunu kaldırmışlar. Gübre desteği, sözleşmeli tohum desteği veriliyordu. Bunu da laf kalabalığı olsun diye taban fiyatın içine koymuşlar, öyle pazarlıyorlar" şeklinde konuştu.

İlhami Özcan Aygun, "Çiftçi kuraklıktan, dondan zarar gördü, tabutun en son çivisini de AKP çaktı. Çiftçiyi bitirdiler" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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