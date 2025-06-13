CHP'li Atalar: Turizm Sektörü İçten İçte Kan Kaybediyor

CHP'li Atalar: Turizm Sektörü İçten İçte Kan Kaybediyor
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilerin yanıltıcı olduğunu belirterek, turizm sektöründe yaşanan sorunları ve strateji eksikliğini vurguladı. Atalar, otellerin doluluk oranlarının düşük olduğunu ve işletmelerin artan maliyetlerle baş etmekte zorlandığını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılına dair verileri kamuoyuyla paylaştığında tablo ilk bakışta umut verici göründü. İşin özüne indiğimizde, strateji eksikliğinin ağır sonuçlar doğurduğunu ve sektörün içten içe kan kaybettiğini net şekilde görüyoruz." dedi.

Atalar, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, kağıt üstünde turizm verilerinin göz kamaştırdığını ancak sahadaki gerçeklerin farklı olduğunu savundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, "bu yıl için rekor turist ve gelir hedeflendiğini" açıkladığını belirten Atalar, ancak sezonun ilk ayı itibarıyla sahadan yükselen seslerin başka bir tabloya işaret ettiğini bildirdi.

Atalar, otellerin dolmadığını, rezervasyonların düşük kaldığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte işletmeler, artan maliyetler ve baskılanan döviz kuru nedeniyle kar edemiyor. Üstelik bu tablo sadece sektör profesyonellerini değil ekonomik kriz nedeniyle tatil yapma hakkı elinden alınan milyonlarca yurttaşı da doğrudan etkiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılına dair verileri kamuoyuyla paylaştığında tablo ilk bakışta umut verici göründü. İşin özüne indiğimizde, strateji eksikliğinin ağır sonuçlar doğurduğunu ve sektörün içten içe kan kaybettiğini net bir şekilde görüyoruz."

Atalar, turizmde sosyal adaleti, ekonomik sürdürülebilirliği ve çevresel duyarlılığı esas alan yepyeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, CHP olarak bu vizyonun sözcüsü olduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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