CHP'li Arpacı'dan Enerji Bütçesi Üzerine Sert Eleştiriler

Haber: Ogün Akkaya - Berfin Bayır

(ANKARA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi görüşülürken konuşan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, mazot fiyatlarındaki artıştan doğalgaz erişim sorununa kadar birçok konuda eleştirilerde bulundu. Arpacı, "Siz göreve geldiğinizde mazot 22 lira 10 kuruştu, bugün 58 TL oldu. Fiyat neredeyse üç katına çıktı. Türk milletinin satın alma gücüne bir kez daha darbe vurdunuz. Halk indirim beklerken siz bindirim yapmaya devam ediyorsunuz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, çiftçilerin en büyük maliyet kaleminin mazot olduğunu vurgulayarak, "Gıdanın tarladan pazara yolculuğunda fiyatı en çok artıran nakliye maliyetidir. Bugün çiftçilerin kullandığı mazotta ÖTV'yi kaldırmak, gıdanın nakliyesinde vergiyi düşürmek ülkenin ihtiyacı olan maliye politikalarına katkıda bulunmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

"GES yatırımları engelleniyor, kapasiteler peşkeş çekiliyor"

Enerji ihtiyacının güneş enerjisi yatırımlarıyla karşılanabileceğini belirten Arpacı, "GES yatırımı yapmak isteyen sanayicilere izin verilmiyor, trafolarda yer yok deniyor. Ancak sanayiciye verilmeyen kapasiteler bazı kişilere peşkeş çekilmiş durumda. Bu kişiler, sahip oldukları kapasiteleri sanayiciye yüksek fiyatlarla pazarlıyor" diye konuştu.

"86 bin zeytin ağacının yok olmasına göz yumdunuz"

Yaz aylarında çıkarılan yasa ile iki termik santralin işletilmesine izin verilmesini hatırlatan Arpacı, "Verimsiz üretim yapan bu santraller uğruna 86 bin zeytin, yüz binlerce çam ağacı, yüzlerce köy ve Bodrum'un, Muğla'nın su kaynaklarının yok olmasına göz yumdunuz. Hayat tercihlerden ibarettir; siz tercihinizi yandaştan yana kullandınız" dedi.

"Pamukkale'de hala doğalgaz yok"

Denizli'nin birçok ilçesinde doğalgaz bulunmadığını söyleyen Arpacı, "2018'de EPDK, '81 ilde ve tüm ilçelerde doğalgaz olacak' demişti. Yedi yıl geçti ama turizmin gözbebeği Pamukkale'de hala doğalgaz yok" dedi.

"Diyanet'in bütçesi artıyor, Enerji Bakanlığı'nın düşüyor"

Bakanlığın 2026 yılı bütçesindeki düşüşü eleştiren Arpacı, "Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi 40 milyar lira artırılırken sizin bütçenizden tasarruf edilmesi bu bütçeye yakışmamıştır" ifadelerini kullandı.