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CHP'li Ağbaba: İktidarın Tek Derdi Koltukları

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iktidarı eleştirerek onların halkın sorunlarını dikkate almadığını ve yalnızca kendi iktidarlarını korumaya odaklandıklarını vurguladı. Ekonomik sorunlara çözüm üretmek yerine tartışmalar açtıklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iktidarı eleştirerek, "Bunların tek derdi iktidarlarını korumak. Bunlar seçimi almak için şeytan ile bile iş birliği yaparlar, şeytanı bile affederler. Türkiye ile ilgili bir dertleri yok, yoksulu, emekliyi, çiftçiyi, dolayısıyla Türkiye'yi düşünmüyorlar. Düşündükleri tek şey kendi koltukları" ifadesini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, iktidarın gündemiyle halkın gündeminin farklı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin gündemi ekonomi, hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk, emekli maaşları. Beyefendiler anketleri gördükçe, oyları düşüyor, Türkiye'nin birinci partisi seçimden bu yana CHP, buna bir çözüm üretmek yerine, ekonomiyi düzeltmek yerine çeşitli tartışmalar açıyorlar. Önce umut hakkı dediler, sonra genel af diyorlar, bir tartışma sürüyor. Bunlar seçimi almak için şeytan ile bile iş birliği yaparlar, şeytanı bile affederler. Yakında cezaevinde kim var, örneğin 15 Temmuz'da Meclis'i bombalayanlar, Boğaz Köprüsü'nde kurşun atanları bile affedebilirler. Bunların tek derdi iktidarlarını korumak. Türkiye ile ilgili bir dertleri yok, yoksulu düşünmüyorlar, emekliyi düşünmüyorlar, çiftçiyi düşünmüyorlar, dolayısıyla Türkiye'yi düşünmüyorlar. Düşündükleri tek şey kendi koltukları" ifadesini kullandı.

CHP'li Ağbaba: İktidarın Tek Derdi Koltukları
Kaynak: ANKA / Güncel
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