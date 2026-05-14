CHP'li Erhan Adem: "Çiftçinin Üzerine Bir de Fatura Yükü Ekleniyor"

(ANKARA) - CHP PM Üyesi Erhan Adem, üreticilerin elektrik faturalarının yüksekliğine tepki göstererek, "Yüksek maliyetler altında, girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi para kazanamazken, ürettiği ürünü satamazken, ürettiği ürünler hala depoda bekliyorken bir de çiftçinin üzerine fatura yükü ekleniyor. Bu kadarlık fatura olmaz. Bu çiftçi ayakta kalamaz. Bu şartlarda üretimden çekilir, gelecek yıllarda gıdada sıkıntılar yaşarız" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Niğdeli patates üreticisinin bir aylık kullandığı elektriğin faturasını göstererek, şöyle konuştu:

"Kullanım bedeli olarak bir ayda tükettiği enerji miktarının fiyatı 5 bin 259 TL. Dağıtım bedeli olarak üstüne eklenen 8 bin 312 lira. Yani kullanım bedeli, kullandığı elektrik enerjisinden fazla olarak dağıtım bedeli ekleniyor. Daha sonra da KDV oranları eklenince 5 bin 259 liralık fatura, 17 bin 599 liraya geliyor. Çiftçinin yaktığı elektrik bu kadar yüksek maliyetlere geliyor. Zaten yüksek maliyetler altında, girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi para kazanamazken, ürettiği ürünü satamazken, ürettiği ürünler hala depoda bekliyorken bir de çiftçinin üzerine fatura yükü ekleniyor. Bu kadarlık fatura olmaz. Bu çiftçi ayakta kalamaz. Bu şartlarda üretimden çekilir, gelecek yıllarda gıdada sıkıntılar yaşarız."

Kaynak: ANKA