CHP Kurultayına İptal Kararının Ardından Borsada Devre Kesici Uygulandı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayını iptal etmesi sonrası BIST 100'de sert düşüş yaşandı ve Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı.

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetmesi ve kurultayın iptaline karar vermesinin ardından BIST 100 endeksinde gün içinde yaşanan düşüşle birlikte Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. Daire, yerel mahkemenin davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,20 yükselişle 14.040,06 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında ise yüzde 0,80 değer kaybederek 13.899,53 puana geriledi. Gün içerisinde satışların derinleşmesiyle birlikte BIST 100 endeksindeki düşüş yüzde 6'yı aşarken, bankacılık endeksindeki kayıp da yüzde 8'in üzerine çıktı.

Piyasalardaki sert hareketlerin ardından Borsa İstanbul'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 17: 42: 06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler Pay Piyasasında saat 18: 01 itibarıyla kapanış seansıyla, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18: 08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır" denildi.

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri

Kadir İnanır entübe edildi

Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Arda Turan'a son maçında büyük şok

Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

