CHP İzmir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

CHP İzmir İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

Kültürpark İzmir Sanat önündeki alanda düzenlenen programda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ikinci bayramı kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

Bayramların kırgınlıkların ve küskünlüklerin sona erdiği günler olduğunu kaydeden Aslanoğlu, "Bugün her iki bayramı birlikte yaşıyoruz. Bizler örgütün yöneticileri olarak hiçbir arkadaşımızı dışarıda, geride bırakmadan, geride kalan kim varsa tutup elinden getirerek çalışmalara dahil etmemiz gerekiyor. Bundan sonra belediye başkanlarımızla, örgütlerimizle aramızda dargınlık olacağını düşünenler, aranızda tartışılır olacağını düşünenler avuçlarını yalayacaklar." dedi.

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay da katılımcılarını bayramlarını tebrik etti.

İzmir'e hizmet için çalışacaklarını dile getiren Tugay,"Gerekirse altyapısıyla, üstyapısıyla İzmir'i yeniden yapacağız. Beklediğimiz iktidar gelene kadar bu toplumda kimsenin mağdur olmaması için yapılması gereken toplumcu belediyeciliği, sosyal demokrat belediyeciliği de onurla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Programa, İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan ve Mahir Polat'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.