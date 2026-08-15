CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin: “Seçilmiş belediye başkanlarının görev süresi dolmadan parti değiştirmesi nitelikli dolandırıcılıktır”

(BATMAN) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, belediye başkanlarının görev süreleri tamamlanmadan parti değiştirmesine karşı olduğunu belirterek, "Milletin iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının görevleri bitmeden parti değiştirmelerini kabul etmemiz mümkün değil. Bu bir nevi nitelikli dolandırıcılıktır. Hiç kimse kusuruma bakmasın" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Batman'da parti teşkilatı, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, çarşı ve pazarı da gezeceğini belirtti ve "Hani diyorlar ya bunlar çarşıya pazara çıkamıyorlar. Biraz sonra biz de çarşı ve pazarı gezeriz" dedi.

Batman'a daha önce 10-15 kez geldiğini belirten Tekin, Batman, Diyarbakır ve Mardin'in 1990'lı yıllarda SHP döneminde CHP açısından önemli merkezler olduğunu söyledi. Tekin, dönemin SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün Kürt meselesi ve özgürlükler konusunda hazırlattığı rapora değinerek, o dönem böyle bir rapor hazırlamanın önemli bir siyasi cesaret gerektirdiğini ifade etti.

Geçmişte yaşanan gelişmeler nedeniyle CHP ile bölge halkı arasında duygusal bir kopuş yaşandığını belirten Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde ise Kürt meselesinin çözümünün TBMM çatısı altında ele alınması gerektiği yönünde önemli adımlar atıldığını söyledi.

"Bizim Batman'a, Diyarbakır'a, Hakkari'ye, özellikle bu coğrafyaya hem borcumuz var hem de bir vefa borcumuz var" diyen Tekin, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin de kendileri açısından önemli olduğunu vurguladı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK"

"Terörsüz Türkiye" ve çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, TBMM'de siyasi partilerin desteğiyle alınan kararın önemli bir aşama olduğunu belirterek, "Çözüm süreci bugünden yarına hemen sonuçlanacak bir mesele değildi. Ama bana göre çok önemli bir aşamayı geçtik. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez bütün siyasi partilerin desteğiyle önemli bir karar geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önündeki temel hedefin "kardeşlik hukuku" oluşturmak olduğunu belirten Tekin, geçmişte büyük acılar yaşandığını ifade ederek, "İnşallah önümüzdeki günlerde barış ve kardeşlik Türkiye'de egemen olur. Kardeşlik hukuku çok şey kazandırır" dedi.

"SAVAŞ BİR CİNAYET, BARIŞ HER ZAMAN İLKELERİMİZDİR"

Çatışmalı süreçlerde Türkiye'nin büyük ekonomik kaynaklar harcadığını savunan Tekin, bu kaynakların üretime ve insanlığa aktarılmasının daha faydalı olacağını belirtti. "Trilyon dolarlar harcandı. Keşke bunlar üretime, insanlık adına harcanabilseydi. Savaş bir cinayet, barış her zaman ilkelerimizdir" diyen Tekin, CHP olarak Türkiye'de ve bölgede barışın egemen olması için katkı sunacaklarını söyledi.

Türkiye'de siyasi tartışmaların ülkenin gerçek sorunlarının önüne geçtiğini savunan Tekin, özellikle yoksulluk, uyuşturucu bağımlılığı ve çocukların suça sürüklenmesi konularının TBMM'nin öncelikli gündeminde olması gerektiğini söyledi. Tekin, "Türkiye şu anda yanıyor. Akşamları ekranları izliyoruz ama ekranların hiçbirisi Türkiye coğrafyasındaki gerçek gündemle meşgul değil. Daha çok kısır iç çekişmelerle meşgul" diye konuştu.

"EMEKLİLER BİLE TEFECİLERİN ELİNE DÜŞÜYOR"

Ekonomik sorunlara da değinen Tekin, "Toplumun yarısı tefecilerin eline düşmüş. Emekliler bile faizcilerin elinde. Bir yıllık, iki yıllık maaşını götürüyor, tefeciye veriyor. Bu çok acı verici" dedi. Türkiye'de 28 milyon kişinin sosyal yardıma ihtiyaç duyduğunu öne süren Tekin, bunun ciddi bir yoksulluk göstergesi olduğunu belirtti.

"İTTİFAKA İHTİYAÇ VAR"

"Başın düşerse dara, CHP'yi ara" diyen Tekin, cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak kurulup kurulmayacağı yönündeki soru üzerine, cumhurbaşkanlığı seçimi için henüz erken olduğunu söyledi. Seçimin 2027'nin sonu veya 2028'in başında yapılabileceğini belirten Tekin, "Elbette bir ittifaka ihtiyaç var" dedi.

"SEÇMENİNİZE SORMADAN BAMBAŞKA YERE GİDİYORSUNUZ"

Belediye başkanlarının görev sürelerini tamamlamadan parti değiştirmesine karşı olduğunu belirten Tekin, seçmenin iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Tekin, "Milletin iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının görevleri bitmeden parti değiştirmelerini kabul etmemiz mümkün değil. Bu bir nevi nitelikli dolandırıcılıktır. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Siz seçmeninizden oy alıyorsunuz, seçmeninize sormadan bambaşka yere gidiyorsunuz. Bunu kabul etmek mümkün değil" dedi.

"ADAYLARI ANKARA BELİRLEMEMELİ"

Siyasi partilerde aday belirleme yöntemlerini de eleştiren Tekin, adayların merkezi atama yöntemiyle belirlenmesine karşı olduğunu söyledi. "Millet iradesi diyoruz. Bırakın belediye başkanını kendisi seçsin, milletvekilini kendisi seçsin. Siz niye tayin ediyorsunuz" diyen Tekin, Ankara'dan yerel aday belirlenmesinin doğru olmadığını savundu. Tekin, "Türkiye coğrafyasının haritasını koyun genel merkezlere. O yöneticilere 'Bana burada Hasankeyf'i göster' deseniz, Hasankeyf'i haritada bulamayacak adam Hasankeyf'te kimin belediye başkanı olacağına karar veriyor. Bu çok ayıp bir şey, kabul edilir bir durum değil" dedi.

Siyasi partilerde aday belirleme süreçlerindeki seçim mekanizmalarının 1980 öncesinde daha güçlü olduğunu ifade eden Tekin, yerel yöneticilerin yerelde belirlenmesi gerektiğini savundu. Demokratik mekanizmaların güçlendirilmesi çağrısı yapan Tekin, "Eğer demokratik mekanizmadan bahsediyorsanız, bunu değiştireceksiniz. Millet iradesiyle siyasetçi seçilsin. Aksi takdirde hiçbir yöntem demokratik değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA