CHP, Hatay seçim sonuçlarına itiraz etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gelerek, Hatay seçimlerine ilişkin olağan ve olağanüstü itirazlarını iletti.

Özgür Özel ve beraberindeki heyet, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından, Hatay'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin itirazlarını sunmak üzere YSK'ye geldi.

"Hatay'da itiraz süreçleri devam ederken mazbatanın AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e verilmemesi" yönünde dün başvuru yapan CHP, mazbatanın verilmesinin ardından bu kez de seçim sonuçlarına itiraz etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener'le görüşen Özgür Özel adına çıkışta parti yönetiminden isimler açıklama yaptı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Özel'in ses tellerinden geçirdiği operasyon nedeniyle konuşamadığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Hatay seçimlerine ilişkin olağan ve olağanüstü başvurularını gerçekleştirdiklerini, belirledikleri usulsüzlüklere ilişkin 80 sayfalık bir dilekçe sunduklarını dile getirdi. Çiftçi, "Hatay'da talebimiz, bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu 3 bin ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini ve seçimin iptalini talep ediyoruz. Yine bizim tespit edebildiğimiz yirmi sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz." diye konuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise 10 milletvekiliyle, Hatay'da ilk günden itibaren seçimleri takip ettiklerini aktardı.

YSK'nin, Hatay İl Seçim Kurulu'na, "Bir mazbata işlemi yapmayın" diye yazı gönderdiğini iddia eden Gökçen, "Apar topar bir mazbata törenin yapıldığını görmüş olduk. Başvurularımızı yaptık, yarın gündeme alınmasını bekliyoruz." dedi.

Genel Sekreter Selin Sayek Böke de Hataylıların sandıkta iradesini ortaya koyduğunu ifade ederek, "Şimdi de sandıktan iradesinin sayılmasını bekliyor. Biz de hakimlerin, YSK'nin hukuka uygun davranacağına şüphe duymaksızın çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Hatay şahsi meselem.' demişti. Sayın Genel Başkanımız genel başkan olduğu günden itibaren, 'Benim de şahsi meselemdir.' dedi. Bugün Hatay hepimizin şahsi meselesidir. Türkiye'de hukuk için, demokrasi için, sandığa giren oyun hakkıyla sayıldığını güvence altına almamız gerekiyor. Artık Hataylının iradesini korumak tüm Türkiye'nin görevidir." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel ve beraberindeki heyet, açıklamalarının ardından YSK'nin karşısındaki Zafer Parkı'na geçerek, burada bekleyen kalabalığı selamladı.

Burada açıklama yapan, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Hatay halkıyla omuz omuza durmak için geldiklerini ifade ederek, yarın YSK'nin görüşlerini tamamlamasını beklediklerini söyledi. Böke, "İtirazların hangi partiden yapıldığına bakılmaksızın, itirazların halkın iradesini korumak adına yapıldığı gerçeğini gözeterek her şeyin adalete ve hukuka uygun şekilleneceğine hiç şüphemiz yok. Bu bir tercih değil bir zorunluluktur. Demokrasinin ve hukukun bir gerekliliğidir, biz her seçmenin iradesinin sandığa nasıl girdiyse öyle çıkmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Selin Sayek Böke, CHP'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'a destek olmak için partilileri yarın Zafer Parkı'na davet etti.

CHP heyetinin ziyareti öncesinde, YSK önünde, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.