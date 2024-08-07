CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris Olimpiyat Oyunları'nda 57 kilogram müsabakalarında bronz madalya kazanan milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ı tebrik etti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paris Olimpiyat Oyunları'nda 57 kilogram müsabakalarında bronz madalya kazanan milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ı tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel,Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 57 kilogram boksta yarı final maçında Tayvanlı Ting Yu Lin'e 5-0 mağlup oldup bronz madalya kazanan milli boksör Esra Yıldız Kahraman'ı ve teknik ekibi tebrik etti.
Özel'in X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Paris'te Olimpiyat Oyunlarında 57 kilogram müsabakalarında bronz madalya kazanan milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'ı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum."