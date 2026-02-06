Özgür Özel, Malatya'da Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

(MALATYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'den başladığı deprem ziyaretlerinin son durağı Malatya oldu. Daha önce Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ı ziyaret eden Özel, Malatya'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ni ziyaret eden Özel, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların sorunlarının önemli bir bölümünün aynı olduğunu, kırsal bölgelere yapılan evlerin ise bölgede yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Evlerin eski halinde kapalı bir garaj kayısı zamanı depo olarak kullanılan kayısı deposu olarak kullanılan kısımlar vardı. Bir kişi emekliliğinde rahat etmek için bir dinlenme evi gibi düşünürsen bu evler iyi. veya hobi evi için düşünürsen iyi. Ama bunlar buradan çıkayım, pulluğu alayım, tarlaya varayım veya işte bahçeye gideyim, kayısı süreyim, ilaç atayım, kayısı yapayım, geleyim, depoma koyayım, bunun için iyi değil. Bunlar fonksiyonel değil. Bu konuda çeşitli öneriler var, çalışılıyor. Mesela hiç olmazsa evlerde depo düşünülmemiş ama sizlere belli yerler tahsis edilip oraya toplu depoların yapılması, yan yana önlü arkalı onar onar 20 deponun bir parselde yapılması gibi bir takım şeyler çalışılması lazım. Bunları Veli Bey Meclis zemininde de dile getiriyor, dile getirecek. Biz de takip edeceğiz."

10 Ekim'de yaşamını yitirenlerin mezarını ziyaret etti

Ören Mahallesi'nden Akçadağ merkeze geçen Özel, burada dükkanları gezerek esnaf ile sohbet etti.

Esnaf ziyaretinin ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nı ziyaret eden Özel, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler için yapılan anıta karanfil bıraktı. Aynı mezarlıkta bulunan ve 10 Ekim Gar Katliamı'nda katledilen Eren Akın, Sezen Babaturk Vurmaz, Gözde Aslan, Gülbahar Aydeniz ve Mehmet Hayta'nın da mezarlarını ziyaret eden Özel, mezarlara karanfil bıraktı.