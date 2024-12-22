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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fas'ta Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fas'ta Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katılacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, İstanbul'da emeklilerin yapacağı açıklamalar ve Trendyol Süper Lig maçları gündemde.

12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ta devam eden Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/RABAT)

13.00 - Emekliler, Kartal Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasına; Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor, Göztepe-Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor-Galatasaray ve Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.(GAZİANTEP-İZMİR-KAYSERİ-TRABZON)

14.00 - EYT'liler ve Emekliler Federasyonu, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'nde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)

14.00 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla düzenlenecek 20'inci Dönem Sertifika Töreni'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

A NKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA / Güncel
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