CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fas'ta Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katılacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, İstanbul'da emeklilerin yapacağı açıklamalar ve Trendyol Süper Lig maçları gündemde.
12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ta devam eden Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/RABAT)
13.00 - Emekliler, Kartal Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
13.30 - 16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasına; Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor, Göztepe-Çaykur Rizespor, Bellona Kayserispor-Galatasaray ve Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla devam edilecek.(GAZİANTEP-İZMİR-KAYSERİ-TRABZON)
14.00 - EYT'liler ve Emekliler Federasyonu, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)
14.00 - CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'nde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)
14.00 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nun eğitim faaliyetlerini tamamlaması dolayısıyla düzenlenecek 20'inci Dönem Sertifika Töreni'ne katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)
A NKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…