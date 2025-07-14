CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına Ziyaret

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret edecek, partisinin genel merkezinde ?Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, SETA tarafından düzenlenecek "Dokuzuncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- ?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile bir araya gelecek.

(Umman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında ilk seferine çıkacak "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni" uğurlama törenine katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edilecek.

(Bolu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için Portekiz'e gidecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Futbolda Süper Lig takımlarının yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

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