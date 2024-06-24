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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, TÜİK verilerinin incelenmesini önerdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le yaptığı görüşmede, TÜİK'e duyulan şüphelerin haklılık payının yüksek olduğunu belirterek, akademisyenlerden oluşacak bir heyetin TÜİK verilerini incelemesini önerdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le, yaptıkları görüşmede kamuoyunun TÜİK'e şüpheyle yaklaştığını ve bu şüphelerdeki haklılık payının çok yüksek olduğunu söylediğini ve akademisyenlerle konunun uzmanlarından oluşacak bir heyetin verileri incelemesini önerdiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le uzun bir görüşme gerçekleştiren CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, vatandaşın TÜİK'e güvenmediğini, mahkeme kararına rağmen TÜİK'in elindeki verileri açıklamadığını, bu güvenin sağlanması için akademisyenlerden oluşan bir heyetin TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelemesi gerektiğini söyledi. Vatandaşın şüphelerinde haklılık payının yüksek olduğunu belirten Karatepe şöyle konuştu:

"TÜİK Sayın Bakanın sorumluluk alanına giren bir kurum. TÜİK'in açıkladığı verilere dair eleştirilerimiz olduğunu, kamuoyunda bu verilere şüpheyle yaklaşıldığını, bu şüphelerde haklılık payının çok yüksek olduğunu ifade ettim. Bu konuda verilerin şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini söyledim. Bu kapsamda tüketici fiyat enflasyonunun hesaplanmasında kullanılan, endekste yer alan 406 maddenin fiyatlarının yayınlanmadığını biliyorsunuz. Bu konuda DİSK'in açmış olduğu bir dava var mahkeme kararı var. Mahkeme bu verilerin yayınlanması yönünde bir karar almış olmasına rağmen TÜİK bizde böyle bir veri yok fiyat verisi yok gibi bir açıklama yaptı. Ben bu konuyu Sayın Bakanın dikkatine sundum. ve şöyle bir öneride bulundum. TÜİK verilerine olan şüphenin, endişenin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir danışma kurulu, hakem kurulu gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından, ilgililerinden bir heyet oluşturun. Bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve kamuoyuna açıklanan veriler konusundaki tereddütlerin ortadan kalkmasına yardımcı olsunlar. Geçmişte bunun çok kısa bir süre uygulandığını biliyoruz ama yeniden bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğinin uygun olduğunu ifade ettim."

Kaynak: ANKA / Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Yalçın Karatepe Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Güncel Haberler

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