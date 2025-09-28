CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabat: "Erdoğan Meşruiyetini ABD ve Rusya'da Arıyor, Bedelini Millet Ödüyor"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meşruiyetini ABD ve Rusya üzerinden sağlamaya çalıştığını savunarak, "Bunun bedelini ise yüz milyarlarca dolar ile bütün millet ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından, "Trump ve Putin'den meşruiyet arayışın bedeli yüz milyarlarca dolar" başlıklı açıklama yayımladı. Karabat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Millet nezdinde meşruiyetini yitirmiş olan Erdoğan, meşruiyetini ABD ve Rusya'da sağlamaya çalışıyor. Bunun bedelini ise yüz milyarlarca dolar ile bütün millet ödeyecek. Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik durumunu kendi siyasi ikbali için kullanan Erdoğan, Trump ve Putin'e her türlü tavizi veriyor. Çünkü AKP'nin çevirdiği yasadışı tüm işler, yabancı istihbarat örgütleri tarafından biliniyor ve bunlar koz olarak kullanılıyor. Rusya, Akkuyu Nükleer Santrali'nden 25 milyar dolar, S400 füzelerinden 2,5 milyar dolar kopardı. Şimdi benzerini Trump da yapacak. Yolcu uçağı, nükleer anlaşma, sıvılaştırılmış doğal gaz için Erdoğan ile el sıkıştı. Bunun maliyeti şimdilik 100 milyar dolar. Erdoğan, ABD ve Rusya'ya taviz üzerine taviz veriyor. ABD'ye gümrük vergileri kaldırıldı, Eskişehir'deki kıymetli madenlerin ABD'ye verilmesi söz konusu. Suriye, Gazze, F35 gibi hiçbir problem çözülmedi ama Erdoğan, Trump'tanmilyarlarca dolarlık alışveriş yaptı. Trump'ın önünde anket var. AKP yüzde 30'u geçemiyor, CHP ise yüzde 40'ın üzerinde. Erdoğan'ın bir daha cumhurbaşkanı seçilmesine imkan yok. Bu nedenle Trump bir tüccar gibi düşünüyor ve kendi ülkesi için Erdoğan'a meşruiyet verdiğini söyleyerek milyarlarca dolarlık mal satıyor. Aynı şekilde Putin de Erdoğan'ın halk desteğini kaybettiğini biliyor ve onun açıklarını kullanarak her türlü şantajı yapıyor. Rusya'da faaliyet gösteren 2 milyar dolarlık Anadolu Grubu şirketine Rus devleti el koydu (çöktü) ama Erdoğan'dan ses çıkmadı."

"Yüz milyarlarca dolarlık maddi zararın hesabı tek tek sorulacak"

Türkiye'nin, ABD ve Rusya ile ithalat ve ihracat rakamlarına ilişkin, 2023-2024 ve 8 aylık 2025 yılı verilerini içeren tabloyu da paylaşan Karabat, "Önümüzdeki yıllarda bu iki ülkeden yaptığımız ithalatın daha da arttığını göreceksiniz. Dikkat ederseniz yabancı ülke liderleri Türkiye hakkında konuşmuyor, sadece Erdoğan'dan bahsediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları yerine Erdoğan'ın kimliği ön plana çıkarılıyor. Türkiye 1'den büyüktür. ABD ve Rusya, Türk milletini hafife alıyor. Doğu Akdeniz'deki kaynakları ve Türkiye'nin varlıklarını ilelebet sömüreceklerini sanıyorlar. Erdoğan'ın millet nezdinde meşruiyeti kalmamıştır. Hileli seçimlerle, rakiplerini hapse atarak koltukta oturamaz. Çok yakında, bu millet gerçek meşru cumhurbaşkanını seçecek. İşte o zaman Türkiye'ye verilen yüz milyarlarca dolarlık maddi zararın hesabı tek tek sorulacak" değerlendirmesini yaptı.