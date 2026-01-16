Haberler

CHP'den emekli maaşlarına ilişkin TBMM önünde açıklama

CHP, emekli maaşlarının artırılması talebiyle TBMM önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 'Meclis nöbeti'nin devam ettiğini belirterek, emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılması gerektiğini savundu.

CHP, TBMM önünde emekli maaşının artırılmasına yönelik basın açıklaması yaptı.

Meclis önündeki programa, CHP milletvekilleri, sendika temsilcileri ve emekliler katıldı.

Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, emekliler için başlattıkları "Meclis nöbeti"nin devam ettiğini belirterek, "Önümüzdeki hafta TBMM'ye gelecek kanun teklifinde herkes emekliye karşı bakış açısını gösterecek. Orası bir samimiyet testi olacaktır. Emekliye görülen bu düzeni, emekliye reva görülen bu açlık düzenini muhalefet partilerinin, MHP'nin desteklediği takdirde Meclis'te değiştirecek gücü vardır." diye konuştu.

Karasu, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine getirilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
