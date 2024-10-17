CHP'den Yayladağı Sınır Kapısı'na Açılma Çağrısı

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ulaş Karasu, 11 yıldır kapalı olan Yayladağı Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini belirterek, "Bu sınır kapısının açılması hem bölge halkı için hem de akrabalık bağı olan insanlara ciddi anlamda katkı sunacak bölge yeniden ayağa kalkacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu, Nermin Yıldırım Kara, İl Başkanı Hakan Tiryaki ve beraberindeki heyet ile Yayladağı Sınır Kapısı'na gitti. Yayladağı Gümrük Müdürlüğü'nde Kaymakam Halil Yazıcı ile görüşen heyet, sınır kapısının durumu hakkında bilgi aldı. Burada açıklama yapan Karasu, "Bu sınır kapısı, 2013 yılından itibaren kapatıldı. 11 yıldır kapalı. 11 yıldır bu sınır kapısını Hatay ve Suriye'deki vatandaşlarımız kullanamıyorlar. Yayladağı Sınır Kapısı'nda sadece vatandaşların Türkiye'den Suriye'ye geçenlere izin veriliyor, onun dışında kullanılmıyor. Bu sınır kapısının bir an önce açılması gerekiyor" dedi.

'14 AVRUPA ÜLKESİNE BAĞLIYOR'

Ulaş Karasu, "Bu sınır kapısı Hatay'ı, Türkiye'yi, Orta Doğu'yu 14 Avrupa ülkesine bağlıyor. Hatay'ın buna ihtiyacı var, bölgenin buna ihtiyacı var. Şu an Lübnan'daki durum nedeniyle ticaret ilerlemiyor. Burası Lübnan'a 170 kilometre, kara yoluyla 2 saat uzaklıkta. Filistin'e, Lübnan'a insani yardım göndermekten bahseden iktidarın bu sınır kapısını bir an önce açması gerekiyor. Ürdün, Irak, Lübnan, Suriye ile olan sınır kapılarını açtı. Tek sınır kapısını açmayan ülke var; o da Türkiye. Bu sınır kapısının açılması hem bölge halkı için hem de akrabalık bağı olan insanlara ciddi anlamda katkı sunacak bölge yeniden ayağa kalkacaktır. Hatay, Suriye krizinden önce lojistikte Türkiye'nin ikinci büyük iliydi. 10 bin civarında TIR, Hatay'da nakliye gerçekleştiriyordu. Suriye krizi ile üçüncülüğe, deprem ile beşinci sıraya gerilemiş durumda. Hatay'ı zaten önce Suriye krizi, ardından deprem vurdu. Yetkililere buradan sesleniyoruz; bir an önce sınır kapılarını açın, ticareti normalleştirin, Hatay'da hayatı normalleştirmek için adımlar atınız" diye konuştu.