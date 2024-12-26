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CHP'den Traktör Hacizlerine Tepki: 'Çiftçilerimiz Üretimi Bırakmaya Zorlanıyor'

CHP'den Traktör Hacizlerine Tepki: 'Çiftçilerimiz Üretimi Bırakmaya Zorlanıyor'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçilerin traktörlerine haciz konulmasına dair sert eleştirilerde bulundu. Traktörlerin haczedilmesi, tarımsal sürdürülebilirliği tehdit ederken, çiftçilerin ekonomik durumunu da zorlaştırıyor. Adem, Adalet Bakanlığı'na UYAP sistemindeki boşlukların kapatılması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, çiftçilerin traktörlerine haciz konulmasına tepki gösterdi. "Tarımın kalbinde yer alan traktörlerin haczedilmesi, çiftçilerimizi adeta üretimi bırakmaya zorlamakta ve tarımsal sürdürülebilirliği yok etmektedir" diyen Adem, Adalet Bakanlığı'na "UYAP sisteminde çiftçinin tek traktörüne haciz koymasına izin veren boşluklar acilen kapatılmalıdır" çağrısı yaptı.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçilerin tarımsal üretim için en temel araçları olan traktörlerin haczedilmesine ilişkin açıklama yaptı. Adem, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları, artan girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları nedeniyle kar edemez hale gelmiştir. Her yeni güne borç baskısı ve haciz korkusuyla uyanan çiftçiler, artık tarım sektöründe kalma mücadelelerini de kaybetme noktasındadır. Tarımın kalbinde yer alan traktörlerin haczedilmesi, çiftçilerimizi adeta üretimi bırakmaya zorlamakta ve tarımsal sürdürülebilirliği yok etmektedir.

"Çiftçiler kaderine terk edilmektedir"

Bilindiğiı üzere, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 82. maddesi açıkça belirtmektedir; Çiftçinin tarımsal faaliyetlerini sürdürmek için kullandığı tek traktörü haczedilemez. Bu yasal güvenceye rağmen, Adalet Bakanlığı'nın kullandığı UYAP sistemindeki boşluklar nedeniyle alacaklı vekilleri ve avukatlar, çiftçilerin traktörlerine haciz koymaktadır. Çiftçilerin bu haksızlıklara karşı hukuki haklarını arayabilecek maddi gücü olmadığı gerçeği göz ardı edilmekte, onlar kaderine terk edilmektedir.

Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı için belirlediği satış giderleri tarifesi çiftçilerimiz açısından tam bir adaletsizlik tablosudur. Traktör ve iş makineleri için 20 bin 500 TL, kamyonet ve minibüs gibi araçlar için 16 bin TL, taşınmaz mallar için ise 25 bin TL gibi yüksek satış masrafları belirlenmiştir. Bu rakamlar, hem borçluyu hem de alacaklıyı mağdur etmektedir. Borcunu ödeyemeyen çiftçiler bu masraflar yüzünden borçlarının iki katına ulaşan ek maliyetlerle karşılaşmakta, adeta sistemli bir şekilde tarımdan koparılmaktadır. Bu giderler, çiftçilerin borcunu ödemesine değil, borcun daha da büyümesine yol açmaktadır.

"İktidar, çiftçilerimizi bitirmeye ant içmiş bir politika izlemektedir"

Çiftçinin traktörüne haciz konulması gibi uygulamalar, üretim araçlarını ellerinden alarak çiftçiyi üretimden koparmaktadır. Bu durum yalnızca çiftçiyi değil, ülkenin gıda güvencesini ve tarımsal sürdürülebilirliğini de tehdit etmektedir. Artık şu gerçek görülmelidir: Üretimden kopan her çiftçi, daha yüksek gıda ithalatı ve dışa bağımlılık anlamına gelir. İktidar, çiftçilerimizi koruyacak düzenlemeler yapmak yerine onları bitirmeye ant içmiş bir politika izlemektedir."

"Satış giderleri yeniden düzenlenmelidir"

Adem, Adalet Bakanlığı'na şu çağrıda bulundu:

"UYAP sisteminde alacaklı vekillerinin, çiftçinin tek traktörüne haciz koymasına izin veren boşluklar acilen kapatılmalıdır.

2024 ve 2025 yılı için belirlenen satış giderleri çiftçilerin ekonomik gücü göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir.

Çiftçilere hukuki süreçlerinde ücretsiz danışmanlık ve destek sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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