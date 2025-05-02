CHP'den Tarım Politikasına Eleştiri: Mısır İthalatında Gümrüğün Sıfırlanması Çiftçiyi Vurdu

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, zirai dondan sonra çiftçiye bir darbenin de mısır ithalatında gümrüğün sıfırlanmasıyla vurulduğunu belirterek, "Bu karar çiftçinin pişmiş aşına su katmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, mısır ithalatında gümrük vergilerinin son yedi ay içerisinde iki kez yüzde 5'e, bir kez de sıfıra indirilmesinin ardından 1 Ağustos 2025'e kadar uygulanmak üzere 1 milyon tonluk mısır için tarife kontenjanı açıldığını ve gümrüğün sıfırlandığını belirtti. Yağcı, bu adımın zirai don olayıyla çiftçiye yeni bir darbe vurduğunu ifade ederek, "Bu karar, çiftçinin pişmiş aşına su katmıştır" diye konuştu.

Son 7 ayda mısır ithalatına iki kez yüzde 5, bir kez de sıfır gümrük uygulandığına işaret eden Yağcı, alınan kararlarla çiftçinin adeta tefecinin insafına terk edilmek istendiğini vurguladı. Mısır ithalatının yüzde 93'ünün savaş halindeki Ukrayna ve Rusya'dan yapıldığına dikkat çeken Yağcı, "yerli ve milli" olma söylemlerine karşın bu politikalarla başka ülkelerin çiftçilerinin zengin edildiğini dile getirdi.

2024 verilerine göre Türkiye'nin toplamda 27.8 milyar dolar olan tarım ürünleri ithalatı içerisinde 2.6 milyar dolarlık kısmın hayvan yemi ithalatına ayrıldığını hatırlatan Yağcı, Türkiye'nin kalkınmasının tesis edilebilmesi için bu uygulamaya son verilmesi ve çiftçiyi destekleyecek üretim odaklı bir tarım seferberliği politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. İktidarın mevcut tarım politikasıyla cari açığın azaltılamayacağını ifade eden Yağcı, "Hedefimiz Türk çiftçisini destekleyici bir tarım politikasını hayata geçirmek ve cari açığı önemli ölçüde düşürmektir" ifadelerini kullandı.