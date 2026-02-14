Haberler

CHP'li Kayıhan Pala: "Sağlığı Ticarileştiren Politikalardan Vazgeçin"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Resmi Gazete'de yayımlanan Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İşbirliği Yönetmeliği'ne eleştirilerde bulunarak, sağlık hizmetlerine erişim sorunlarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İşbirliği Yönetmeliği'ne tepki göstererek, "Sağlığı ticarileştiren politikalardan vazgeçin" dedi.

CHP'nin Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yürürlüğe giren Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İşbirliği Yönetmeliği'ne tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetlerine erişimle ilgili büyük sorunlar varken, hastalar devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde randevu bulamazken, Sağlık Bakanlığı yurt dışından gelecek hastalar için yeni bir düzenleme yapıyor. Sayın Bakan, sağlığı ticarileştiren politikalardan vazgeçin."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Ünlü oyuncudan beklenmedik hamle
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Yeni açılan mağazada ürünler öyle bir fiyata satışa çıktı ki millet birbirini ezdi

Ürünleri öyle bir fiyata satışa çıkardılar ki millet birbirini ezdi
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı

Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Fatih Terim'den heyecanlandıran paylaşım: Hani derler ya, çok yakında

Terim sessizliğini bozdu, herkesi heyecan sardı: Çok yakında
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu