CHP'den Orman Muhafaza Personeline Erken Emeklilik Eleştirisi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 3 bin deneyimli orman muhafaza personelinin, emeklilik maaşındaki fark nedeniyle zorunluluktan emekli olduğunu belirterek, "Orman yangınlarıyla mücadele etmek için daha güçlü kadrolara ihtiyaç varken, mevcut kahramanları bile elde tutamıyoruz. Bu, bir yönetim zafiyetidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada, 2024'te emekli olanların emekli maaşlarının, 2025'te emekli olacaklara göre daha yüksek olacağı yönündeki hesaplamalar nedeniyle, binlerce orman muhafaza memurunun zorunluluktan emekli olduğunu aktardı.

Adem, "Ormanlarımızı koruyan bu kahramanlar, yalnızca birer işçi değil, yılların bilgi birikimine, tecrübesine ve cesaretine sahip uzman kişilerdir. Ancak maaşlardaki adaletsizlik nedeniyle emeklilik dışında bir seçenek bırakılmamış ve bu kritik görevlerde büyük bir tecrübe kaybı yaşanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Bu, doğamıza ve geleceğimize karşı işlenmiş büyük bir sorumsuzluktur"

Bu ekonomik politikanın, ormanları koruyan, yangınlarla mücadelede en ön safta yer alan, yılların deneyimine ve bilgi birikimine sahip yaklaşık 3 bin orman muhafaza personelini erken emekliliğe zorladığını kaydeden Adem, şöyle devam etti:

"Bu, sadece bir ekonomik hesap hatası değil, doğamıza ve geleceğimize karşı işlenmiş büyük bir sorumsuzluktur. Bu kahramanlar, yalnızca birer çalışan değil, ormanlarımızın bekçileridir. Onlar, yıllardır yangınlarla, yasa dışı ağaç kesimiyle ve doğa düşmanlarıyla mücadele etmiş, hayatlarını bu göreve adamışlardır. Ancak bugün, adaletsiz emeklilik sistemi yüzünden bu görevlerini bırakmak zorunda kalmışlardır. Peki, onların yerini kim alacak? Orman yangınları her yıl ülkemizi tehdit ediyor. Yangınlara karşı mücadelede en kritik rolü üstlenen bu insanlar şimdi sahadan çekiliyor. Yerlerine yeni personel yetiştirmek yıllar alacakken, bu boşluk kim tarafından doldurulacak? Zaten yetersiz olan personel sayısı şimdi daha da azalıyor. Ormanlarımız bir kez daha kaderine terk ediliyor."

"Doğamıza vurulan bu darbe sadece bugünü değil, yarınlarımızı da karartır"

Devlet yönetiminin, öngörü ve planlama gerektirdiğini, ancak bu tablonun, tam bir öngörüsüzlük örneği olduğunu belirten Erhan Adem, şunları kaydetti:

"Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarını kullanmayı reddeden zihniyet, şimdi de yangınlarla mücadelede görev yapan en tecrübeli personelini kaybediyor. Orman yangınlarıyla mücadele etmek için daha güçlü kadrolara ihtiyaç varken, mevcut kahramanları bile elde tutamıyoruz. Bu, bir yönetim zafiyetidir. Hükümeti bu tehlikeli plansızlığa karşı uyarıyoruz, doğamıza vurulan bu darbe sadece bugünü değil, yarınlarımızı da karartır. Bu yanlış kararlar, ülkemizin geleceğine yapılan en büyük kötülüklerden biridir. Ormanlarımıza sahip çıkmak, doğamızı korumak, sadece bir siyaset meselesi değil, millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelin, bu yanlıştan dönün."