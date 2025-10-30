Haberler

CHP'den Mühendis ve Mimarlar İçin Yeşil Pasaport Teklifi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TMMOB'a bağlı mühendis ve mimarlara yeşil pasaport verilmesi için Pasaport Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, bu meslek gruplarının uluslararası alanda daha etkin olmasını amaçlıyor.

"Yeşil pasaport, uluslararası rekabet için gereklilik"

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, mühendis ve mimarların Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekildi.

Savunma sanayii, enerji, otomotiv, inşaat, uzay teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde çalışan mühendislerin ülke kalkınmasındaki rolü vurgulandı.

Demir, teklifin gerekçesinde "Mühendislerimiz ve mimarlarımız, uluslararası fuarlarda, sempozyumlarda ve konferanslarda ülkemizi temsil ediyor. Ancak yeşil pasaport hakkına sahip olmadıkları için yurtdışı seyahatlerinde ciddi zorluklar yaşıyorlar" dedi. Yeşil pasaportun, bu meslek gruplarının uluslararası iş birliklerine katılımını kolaylaştıracağı, mesleki itibarlarını güçlendireceği ve bilgi paylaşımını artıracağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
