CHP'den Mühendis ve Mimarlar İçin Yeşil Pasaport Teklifi

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TMMOB'a bağlı mühendis ve mimarlara hususi pasaport verilmesi amacıyla Pasaport Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odalara üye olan ve en az 15 yıl kıdemi bulunan mühendis ve mimarlara hususi (yeşil) pasaport verilmesini öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı sundu. Teklif, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nda değişiklik yapılmasını amaçlıyor. Buna göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına bağlı mühendis ve mimarlar, belirli kıdem şartını sağladıklarında vize muafiyetine sahip yeşil pasaport hakkı kazanabilecek.

"Yeşil pasaport, uluslararası rekabet için gereklilik"

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, mühendis ve mimarların Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekildi.

Savunma sanayii, enerji, otomotiv, inşaat, uzay teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde çalışan mühendislerin ülke kalkınmasındaki rolü vurgulandı.

Demir, teklifin gerekçesinde "Mühendislerimiz ve mimarlarımız, uluslararası fuarlarda, sempozyumlarda ve konferanslarda ülkemizi temsil ediyor. Ancak yeşil pasaport hakkına sahip olmadıkları için yurtdışı seyahatlerinde ciddi zorluklar yaşıyorlar" dedi. Yeşil pasaportun, bu meslek gruplarının uluslararası iş birliklerine katılımını kolaylaştıracağı, mesleki itibarlarını güçlendireceği ve bilgi paylaşımını artıracağı ifade edildi.