CHP'li Kış'tan Kartı ve Bireysel Kredi Borçları Nedeniyle Ödeme Gücünü Kaybeden Yurttaşlara İlişkin Kanun Teklifi

(TBMM) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle ödeme gücünü kaybeden yurttaşlara ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif, kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının anapara esas alınarak yeniden yapılandırılmasını; temerrüt faizi, gecikme faizi, ceza faizi ile icra ve avukatlık masraflarının tamamen silinmesini, borçların 60 ila 72 ay vadeyle taksitlendirilmesini öngörüyor.

CHP Mersin Milletvekili Kış, kredi kartı ve bireysel kredi borçları nedeniyle ödeme gücünü kaybeden yurttaşlara ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

Teklife göre; kredi kartı ve bireysel kredi borçları anapara esas alınarak yeniden yapılandırılacak; temerrüt faizi, gecikme faizi, ceza faizi ile icra ve avukatlık masrafları tamamen silinecek, borçlar 60 ila 72 ay vadeyle taksitlendirilecek, yapılandırmada uygulanacak faiz oranına üst sınırgetirilecek, yapılandırmaya başvuran yurttaşlar hakkında icra ve haciz işlemleri durdurulacak, maaş hacizleri ve banka hesaplarındaki blokeler kaldırılacak, ödeme planına uyan yurttaşların kredi siciline ilişkin olumsuz kayıtları yapılandırma sonunda silinecek.

"6 trilyon lirayı aşan bu tablo artık bireysel bir ödeme sorunu değil, açık bir yaşam krizidir"

Kanun teklifine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP'li Kış, borç sorununun geldiği noktaya dair, "Bugün kredi kartı borcu bir tüketim tercihi değil, mutfağın borcudur. Bireysel kredi ise refahın değil, hayatta kalma mücadelesinin sonucudur. 6 trilyon lirayı aşan bu tablo artık bireysel bir ödeme sorunu değil, açık bir yaşam krizidir" dedi.

Teklifin bir "af" düzenlemesi olmadığını ifade eden Kış, amaçlarının yurttaşı yeniden ekonomik hayata dahil etmek olduğunu belirterek, "Biz borcu silmiyoruz; faizi, cezayı ve icra baskısını siliyoruz. Yurttaşı borçtan kaçan değil, borcunu ödeyebilen hale getiriyoruz. Bu teklif sosyal devlet ilkesinin ve Anayasa'nın açık bir gereğidir" diye konuştu.

CHP'li Kış, milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiren düzenleme için tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Bu tabloya kayıtsız kalmak faizi ve icra düzenini savunmaktır. TBMM, yurttaşın yanında durmalıdır" dedi.