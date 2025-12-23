Burhanettin Bulut: "İletişim Başkanlığı Harcamalarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla Yarış Halinde"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İletişim Başkanlığına para dayanmıyor. Kamu kaynaklarını halkı bilgilendirmek için değil, iktidarın propagandasını finanse etmek için kullanan İletişim Başkanlığı harcamalarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla yarış halinde. Harcamaları özellikle Fahrettin Altun'un görevden alındığı temmuz ayında 1 milyar 25 milyon TL ile zirve yaptı. Ocak ayında 445 milyon 414 bin TL, şubat ayında 704 milyon 144 bin TL, mart ayında 416 milyon 233 bin TL... Kasım ayında 932 milyon 526 bin TL olmak üzere toplam 6 milyar 665 milyon TL harcadı. Vatandaş geçim derdindeyken kurumun her gün 20 milyon TL harcaması kabul edilemez" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından İletişim Başkanlığı'ndaki harcamalara tepki göstererek, şu paylaşımı yaptı:

"Vatandaş geçim derdindeyken kurumun her gün 20 milyon TL harcaması kabul edilemez"

"İletişim Başkanlığına para dayanmıyor. Kamu kaynaklarını halkı bilgilendirmek için değil, iktidarın propagandasını finanse etmek için kullanan İletişim Başkanlığı harcamalarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla yarış halinde. Harcamaları özellikle Fahrettin Altun'un görevden alındığı temmuz ayında 1 milyar 25 milyon TL ile zirve yaptı. Ocak ayında 445 milyon 414 bin TL, şubat ayında 704 milyon 144 bin TL, mart ayında 416 milyon 233 bin TL, nisan ayında 624 milyon 954 bin TL, mayıs ayında 507 milyon 619 bin TL, haziran ayında 436 milyon 609 bin TL, temmuz ayında 1 milyar 25 milyon TL, ağustos ayında 429 milyon 474 TL, eylül ayında 616 milyon 701 bin TL, ekim ayında 525 milyon 877 bin TL, kasım ayında 932 milyon 526 bin TL olmak üzere toplam 6 milyar 665 milyon TL harcadı.

Günlük harcaması yaklaşık 20 milyon TL'ye tekabül eden İletişim Başkanlığı, yılın bitmesine 1 ay varken başlangıç ödeneğini de 510 milyon lira aşmış durumda. Vatandaş geçim derdindeyken kurumun her gün 20 milyon TL harcaması kabul edilemez."