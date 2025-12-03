Haberler

CHP'li Yavuzyılmaz:  "Türasaş'ın Yarın Yapacağı İhaleye Fesat Karıştırıldığını Tespit Ettik"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.'nin gerçekleştireceği bir ihalede usulsüzlük iddiaları ortaya attı. İhalenin şartnamesinde baştan beri fesat karıştırıldığını belirten Yavuzyılmaz, bu durumu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ettiklerini duyurdu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş'nin yarın yapacağı bir ihaleye; şartname hazırlama sürecinden itibaren fesat karıştırıldığını tespit ettik. İhalenin adı: Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi. Henüz ihale yapılmamış olmasına rağmen adrese teslim ihaleyi kazanacak paravan şirketin kullanacağı marka şimdiden ayarlanmış durumda! Çekya menşeili raylı sistem şirketi: Skoda" açıklamasını yaptı.

Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) yarın gerçekleştireceği "Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi"ne ilişkin usulsüzlük iddiasında bulundu.

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, bu bir ihbardır"

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na; bu bir ihbardır! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş'nin yarın yapacağı bir ihaleye; şartname hazırlama sürecinden itibaren fesat karıştırıldığını tespit ettik. İhalenin adı: Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi. Henüz ihale yapılmamış olmasına rağmen adrese teslim ihaleyi kazanacak paravan şirketin kullanacağı marka şimdiden ayarlanmış durumda!Çekya menşeili raylı sistem şirketi: Skoda.

Peki bu dev soygun nasıl yapılıyor? Önce, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ihaleye, 1 adet ürün seti fiyatı üzerinden, 2 milyon Euroluk bir iş izlenimi veriyor. Ardından, şartname öyle kurgulanıyor ki; 2 milyon Euro'luk bu ihaleyi alan şirket ve markası, söz konusu işi, devamında 5 yıl boyunca 600 milyon Euro'ya kadar ihalesiz olarak yapabiliyor. Ayrıca, hali hazırda, Milli Hızlı Trenlerin cer zincirlerini üreten ASELSAN'ın ihaleye girmesi engelleniyor.

"Ya bu adrese teslim ihaleyi iptal edersiniz..."

Şartnameye konan 4.3 (ç) maddesiyle; Yerli ve milli şirketler, bu ihaleye katılacaklardan istenen en az 5 yıl ve 25 adet yeni nesil lokomotif referansı zorunluluğu nedeniyle, dizel-elektrikli cer zinciri ihalesinin dışında bırakılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sesleniyorum! ya bu adrese teslim ihaleyi iptal edersiniz ve doğru düzgün bir şartnameyle ihaleye çıkarsınız ya da Yüce Divan'a kadar yolunuz var! Konunun peşini bırakmayacağız!"

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
Yaşam savaşı veriyor! Korkunç kazada ağır yaralandı

Yaşam savaşı veriyor! Korkunç kazada ağır yaralandı
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
Tedesco'dan En Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma

Tedesco'dan En Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Trabzonspor, Baniya'nın ameliyat edileceğini açıkladı

Kulüp açıkladı: Sakatlığı var, ameliyat edilmek zorunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.