CHP'li Yavuzyılmaz:  "Türasaş'ın Yarın Yapacağı İhaleye Fesat Karıştırıldığını Tespit Ettik"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş'nin yarın yapacağı bir ihaleye; şartname hazırlama sürecinden itibaren fesat karıştırıldığını tespit ettik. İhalenin adı: Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi. Henüz ihale yapılmamış olmasına rağmen adrese teslim ihaleyi kazanacak paravan şirketin kullanacağı marka şimdiden ayarlanmış durumda! Çekya menşeili raylı sistem şirketi: Skoda" açıklamasını yaptı.

Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) yarın gerçekleştireceği "Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi"ne ilişkin usulsüzlük iddiasında bulundu.

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, bu bir ihbardır"

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na; bu bir ihbardır! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları A.Ş'nin yarın yapacağı bir ihaleye; şartname hazırlama sürecinden itibaren fesat karıştırıldığını tespit ettik. İhalenin adı: Dizel-Elektrikli Coco Lokomotif Projesi Cer Zinciri İhalesi. Henüz ihale yapılmamış olmasına rağmen adrese teslim ihaleyi kazanacak paravan şirketin kullanacağı marka şimdiden ayarlanmış durumda!Çekya menşeili raylı sistem şirketi: Skoda.

Peki bu dev soygun nasıl yapılıyor? Önce, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ihaleye, 1 adet ürün seti fiyatı üzerinden, 2 milyon Euroluk bir iş izlenimi veriyor. Ardından, şartname öyle kurgulanıyor ki; 2 milyon Euro'luk bu ihaleyi alan şirket ve markası, söz konusu işi, devamında 5 yıl boyunca 600 milyon Euro'ya kadar ihalesiz olarak yapabiliyor. Ayrıca, hali hazırda, Milli Hızlı Trenlerin cer zincirlerini üreten ASELSAN'ın ihaleye girmesi engelleniyor.

"Ya bu adrese teslim ihaleyi iptal edersiniz..."

Şartnameye konan 4.3 (ç) maddesiyle; Yerli ve milli şirketler, bu ihaleye katılacaklardan istenen en az 5 yıl ve 25 adet yeni nesil lokomotif referansı zorunluluğu nedeniyle, dizel-elektrikli cer zinciri ihalesinin dışında bırakılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sesleniyorum! ya bu adrese teslim ihaleyi iptal edersiniz ve doğru düzgün bir şartnameyle ihaleye çıkarsınız ya da Yüce Divan'a kadar yolunuz var! Konunun peşini bırakmayacağız!"