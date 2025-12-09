CHP'li Ulaş Karasu, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, parti genel merkezinde Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ve yönetimi ile bir araya geldi. Karasu, görüşmeye ilişkin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak ve yönetimi ile bir araya geldik. Emekli, pazarını yapamıyorken lüks ve israfa kaynak bulan, vergiyi tabandan toplayıp, desteği tavana sunan bir bütçe halkçı ve adil değildir. Emekli ve emekçilerimizin hakkını, hukukunu ve taleplerini her ortamda savunmayı sürdüreceğiz."