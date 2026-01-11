Haberler

CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor.

Güncelleme:
CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, asgari ücretin 39 bin lira ve en düşük emekli aylığının da aynı seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattıkları 'Meclis'i terk etmeme' eyleminin 4'üncü gününde TBMM Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin 4'üncü gününde TBMM Genel Kurulundan, "Tüm ömürleri boyunca bu ülkeye hizmet etmiş büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız ve dedelerimiz için geçmişte sahip oldukları ama AK Parti tarafından ellerinden çalınan maaşlarını tekrar kazanmalarını istiyoruz" diye seslendi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 4'üncü gününde devam ediyor.

CHP Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de "Meclis'i terk etmeme eylemi"ne katılan nöbetteki milletvekili grubu ile birlikte Genel Kurul'da çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Özçağdaş, şu açıklamayı yaptı:

"CHP olarak Meclisteki eylemimiz devam ediyor. 4. günümüzdeyiz. Tüm milletvekillerimizle birlikte emeklilerimizn insanca bir yaşam için hakettikleri maaşı almasını istiyoruz.Tüm ömürleri boyunca bu ülkeye hizmet etmiş büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız ve dedelerimiz için geçmişte sahip oldukları ama AK Parti tarafından ellerinden çalınan maaşlarını tekrar kazanmalarını istiyoruz. Bu nöbeti tüm emeklilerimiz için hep birlikte tutmaya devam edeceğiz."

