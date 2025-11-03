Haberler

CHP'den Ekim Ayı Enflasyon Verilerine Sert Tepki

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, ekim ayı enflasyon verilerinin halkın ekonomik durumunu gözler önüne serdiğini belirterek, gıda enflasyonundaki yüksek artışa dikkat çekti ve hükümeti eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verileri, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Sadece bu ay içinde temel gıda ürünlerinde görülen artışlar bile, halkın cebinin ne denli daraldığını ve sofraların nasıl küçüldüğünü ortaya koyuyor. Hala 'Tek haneyi hedefliyoruz', 'Enflasyon düşüyor' gibi açıklamalar yapmak, halkla alay etmekten farksızdır. Gıda enflasyonunda çift haneli olan tek ülke biziz. Bu bile başlı başına bir ekonomi yönetimi ayıbıdır. Donmuş kiraz üretiminden kuraklaşan buğday tarlasına kadar her sorunu 'doğal afet' bahanesine yıkmak, yönetemeyenlerin kolaycılığıdır" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerine ilşkin yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:

"Bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verileri, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Tüketici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 32,87 artarken gıda enflasyonu yüzde 34,87'ye ulaştı. Sadece bu ay içinde temel gıda ürünlerinde görülen artışlar bile, halkın cebinin ne denli daraldığını ve sofraların nasıl küçüldüğünü ortaya koyuyor. Taze sebzede yüzde 13,77; makarnada yüzde 7,83; pirinçte yüzde 6,88; yumurtada yüzde 6,50; kuru baklagilde yüzde 6,26 artış yaşanırken hala 'Tek haneyi hedefliyoruz', 'Enflasyon düşüyor' gibi açıklamalar yapmak, halkla alay etmekten farksızdır. Böylesi bir günde bari sussunlar, en azından bir günlüğüne milletle dalga geçmeyi bıraksınlar.

"H er sorunu 'doğal afet' bahanesine yıkmak yönetemeyenlerin kolaycılığıdır "

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve OECD ortalaması açıkça ortada. Gıda enflasyonu yüzde 3,5 seviyesinde. Biz yüzde 34,87 ile 10 katı enflasyon yaşıyoruz. Gıda enflasyonunda çift haneli olan tek ülke biziz. Bu bile başlı başına bir ekonomi yönetimi ayıbıdır. Donmuş kiraz üretiminden kuraklaşan buğday tarlasına kadar her sorunu 'doğal afet' bahanesine yıkmak, yönetemeyenlerin kolaycılığıdır. Bugün hesap verme günüdür. Bugün susma değil, çözüm üretme günüdür. Bizler halkın sofrası boş kalmayana kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Tarımdan hayvancılığa, üretimden tedarik zincirine kadar her alanda gerçekçi ve acil politika önerilerimizle sahadayız. Halkımızın izdihamda beklediği market kuyruklarını, çocuğuna süt alamayan anneleri, pazardan artıkları toplayan yaşlılarımızı görmezden gelenlerin karşısında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
